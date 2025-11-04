Furia entre los dueños de restaurantes por la nueva táctica de escaqueo: “Come como un rey y lárgate como un vago”

La escena ocurrió en Lescar, una pequeña localidad cercana a Pau, en la región francesa de los Pirineos Atlánticos. En el restaurante La Madeleine, un cliente disfrutó de una cena completa (con aperitivo, media botella de vino y un chuletón al estilo Rossini) para después marcharse sin abonar la cuenta. El incidente, ocurrido el pasado 25 de octubre, indignó tanto a los propietarios que decidieron denunciarlo públicamente en su página de Facebook, tal y como recoge el diario Midi Libre.

“Una advertencia sin rodeos”

El mensaje, publicado al día siguiente, comenzaba con una frase que no dejaba lugar a dudas: “Esta publicación es una advertencia sin rodeos”. Bajo ese tono directo se escondía la frustración de unos restauradores que sienten que este tipo de actos quedan impunes. “Cómo comer como un rey y marcharse como un vago”, escribieron, acompañando el texto con la descripción del episodio.

Según relataron, el hombre se aprovechó de la gran afluencia de clientes esa noche para pasar desapercibido. Tras terminar de cenar, fingió salir a fumar a la terraza, momento que aprovechó para desaparecer sin dejar rastro. “No dejó ni un céntimo”, lamentaron los dueños en su publicación, donde también precisaron que las cámaras de seguridad grabaron toda la escena.

La impotencia de los propietarios

Pese a disponer de imágenes del responsable, los dueños del local reconocen que el caso no tendrá recorrido judicial. “Tenemos el vídeo del sinvergüenza, pero no hay manera de encontrarlo: ningún investigador se va a molestar en buscar huellas dactilares en un plato”, escribieron con ironía y amargura.

La publicación continuaba con una reflexión crítica sobre la situación de la justicia y la policía en Francia: “Ya nos roban las joyas de la corona a plena luz del día y los ladrones desaparecen sin pensarlo dos veces, así que ni hablar de un robo de comida. Es culpa de un sistema judicial colapsado y de una policía en la ruina, condenada a desestimar casos mientras los listos se salen con la suya”.

Indignación viral

El mensaje, que rápidamente se viralizó, generó una ola de solidaridad hacia los restauradores, con cientos de comentarios apoyando su denuncia. Muchos internautas compartieron su frustración ante lo que consideran una falta de consecuencias para pequeños delitos cotidianos, que dejan indefensos a comerciantes y hosteleros.

En Francia (como en España) irse sin pagar de un restaurante puede considerarse una “estafa menor” o un “hurto de consumo”, dependiendo de las circunstancias, pero en la práctica rara vez se persigue penalmente si la cantidad es reducida.

Mientras tanto, los dueños de La Madeleine aseguran que seguirán trabajando con la misma pasión, aunque no ocultan su decepción: “Nos queda el mal sabor de boca. No solo por la cuenta impagada, sino porque sentimos que la honestidad ya no vale nada”.