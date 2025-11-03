De película... cutre: el robo del Louvre fue obra de delincuentes comunes, no del crimen organizado

Un agente de la policía antidisturbios francesa patrulla cerca de la pirámide de cristal del Museo del Louvre, tras el robo de joyas, el 27 de octubre de 2025.

El audaz robo a plena luz del día de joyas históricas valoradas en 102 millones de dólares del Museo del Louvre de París, el mes pasado, fue perpetrado por delincuentes comunes, y no por profesionales del crimen organizado, según ha declarado el fiscal de París este domingo. Así que, sí, de película, pero sin protagonistas de Oscar. Igualmente efectivos, eso sí.

Una mañana de domingo, hace dos semanas, dos hombres aparcaron un montacargas frente al Louvre, subieron al segundo piso, rompieron una ventana, forzaron las vitrinas con amoladoras y huyeron en scooters conducidos por dos cómplices en un robo que duró menos de siete minutos.

Tres de los cuatro presuntos ladrones ya han sido detenidos y las joyas siguen desaparecidas. Según las autoridades, su perfil no se asemeja al de los gánsteres profesionales de Ocean's Eleven, sino al de delincuentes de poca monta de los barrios marginales del norte de París. "No se trata de delincuencia común... pero sí de un tipo de delincuencia que no solemos asociar con las altas esferas del crimen organizado", declaró la fiscal parisina Laure Beccuau a la emisora Franceinfo.

Beccuau afirmó que los perfiles de las cuatro personas detenidas hasta el momento -entre ellas la novia de uno de los presuntos asaltantes- no son típicos de los profesionales del crimen organizado capaces de ejecutar operaciones complejas. "Son claramente vecinos. Todos viven, más o menos, en Seine-Saint-Denis", añadió, refiriéndose a una zona de bajos ingresos al norte de París.

El ministro del Interior francés, Laurent Nunez, declaró al diario Le Parisien que creía que el único sospechoso que seguía prófugo era probablemente el organizador del robo. Los medios franceses especularon que los ladrones eran aficionados, ya que dejaron caer la joya más valiosa -la corona de la emperatriz Eugenia, hecha de oro, esmeraldas y diamantes- durante su huida, abandonaron herramientas, un guante y otros objetos en el lugar, y no lograron incendiar el camión de la mudanza antes de escapar.

Quién y cómo

Una semana después del asalto, la policía arrestó a dos hombres sospechosos de haber irrumpido en el Louvre: un argelino de 34 años que reside en Francia desde 2010 y fue detenido por la policía cuando intentaba abordar un vuelo a Argelia, y un hombre de 39 años que ya se encontraba bajo supervisión judicial por robo agravado. Ambos viven en Aubervilliers, al norte de París, y han admitido parcialmente su participación, según declaró Beccuau la semana pasada.

Otros dos sospechosos, un hombre de 37 años y una mujer de 38, fueron arrestados el 29 de octubre y acusados el sábado. Al menos una persona del grupo de asaltantes sigue desaparecida.

Beccuau declaró que se cree que el hombre de 37 años formaba parte del grupo de cuatro hombres que perpetraron el asalto, basándose en el ADN hallado en el camión de mudanzas. Añadió que tenía antecedentes penales por 11 condenas por diversos delitos, entre ellos infracciones de tránsito, robo con agravantes e intento de robo de un cajero automático. Indicó que mantenía una relación sentimental con la mujer de 38 años y que tienen hijos en común, y que él y uno de los otros dos hombres detenidos habían sido condenados por el mismo robo en 2015.

También se encontraron rastros del ADN de la mujer en el camión de mudanzas, pero Beccuau señaló que parecían haber sido transferidos al vehículo, posiblemente por una persona u objeto introducido posteriormente.

La fiscalía informó el sábado que ambos niegan su participación en el asalto. La cadena BFM informó que la mujer rompió a llorar al enterarse de que permanecería detenida y exclamó: "Tengo miedo por mis hijos y por mí misma, tengo miedo". Su abogado, Adrien Sorrentino, declaró a BFM que ella negaba todos los cargos y que consideraría apelar su detención.

Al preguntársele si las autoridades creían que tres de los cuatro asaltantes del Louvre ya estaban detenidos, Beccuau afirmó que «al menos una persona sigue desaparecida». No descartó la posibilidad de que hubiera otros cómplices.

Tres personas que habían sido detenidas junto con la pareja el 29 de octubre fueron puestas en libertad sin cargos, según informó la fiscalía el sábado.