Gana casi 29 millones de euros en la lotería y su sueño principal la lleva a un déficit millonario en su empresa: "No se pueden evitar facturas elevadas"

Ha pasado más de una década desde que Jeanette Bibi Johansen ganó 29 millones de euros en la Lotería. Desde entonces, la vida de esta danesa dio un giro de 180 grados. Ella y su familia dejaron su apartamento de alquiler en la ciudad y se compró una lujosa villa en un campo. Además, compró múltiples propiedades a lo largo de ese país. Este año, su empresa ha cerrado en números rojos.

De acuerdo a los datos recogidos por el periódico Helsin Gordag Blad, el último informe anual 2024/2025 de su empresa muestra una pérdida libre de impuestos de 1,43 millones de coronas danesas, es decir, unos 187.000 euros. La situación será aún peor en el cierre de este nuevo año, en el que se estima que su patrimonio decaerá 5,72 millones de coronas danesas (más de 700.000 euros en la conversión actual).

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, la protagonista asegura que este déficit está relacionado con "las muchas reformas necesarias" en sus propiedades. "Reformo cuando es necesario. Son edificios antiguos, y algunos necesitan un tejado nuevo", explica. "Así no se pueden evitar las grandes facturas", añade.

Los periodistas de Helsin Gordag Blad, han visitado la mansión de la afortunada. Durante su visita, pudieron ver "salones con un cine en casa, un salón de banquetes, un invernadero y grandes ventanales panorámicos que dan al lago". En el patio, aseguran que había un Ferrari, y en los campos, junto a la casa, caballos, burros y otros animales.

Ellos lo tienen claro: "El dinero nos ha cambiado la vida de forma increíble", pero aseguran, en medio de este "exclusivo entorno" que la riqueza "no había cambiado su forma de afrontar la vida".