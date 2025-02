Gana más de 500.000 euros en la lotería y su vida se convierte en una pesadilla: "Ya no era su novia"

Las historias así suelen salir a menudo. Personas que, tras ganar la lotería, dirían que más un golpe de fortuna fue un golpe de mala suerte, por extraño que pueda parecer. Puede que las historias únicamente sirvan también como consuelo para quien no ha ganado, que siempre confían en que a ellos no les pasaría algo así. Pero pasa más de lo que creemos. En este caso, le pasó a una joven tras ganar más de medio millón de euros.

En el caso de esta joven, según cuentan en Leggo, las tensiones comenzaron por culpa de su pareja. El novio de la ganadora comenzó a hacer planificar gastos con la lotería sin consultarle a ella previamente. Se compró un coche y planeó inversiones de riesgo. "Cuando le sugerí que nos lo tomáramos con calma y habláramos con un asesor financiero, se puso a la defensiva. Me acusó de no confiar en él", declaró ella, quien se dio cuenta de que "ya no era su novia", solo "su fuente de dinero".

Y ya no fue solo el novio. Sus padres, con quienes mantenía una relación tensa, de repente se esforzaron por retomar la relación. "Comenzaron a hablar de sus dificultades económicas y de que un poco de ayuda no vendría mal. [...] Parecía que todo el mundo me miraba de forma diferente, como si ahora fuera un banco para ellos", dijo.

Aunque parezca difícil de creer, hoy en día es más rica pero está sola. Ha contratado a un terapeuta y a un asesor financiero, pero se siente aislada. "Me gustaría poder volver a como eran antes las cosas, cuando la vida era sencilla y las relaciones, genuinas", piensa.