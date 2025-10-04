Grave agresión en Usera: una mujer es apuñalada en el cuello en plena calle

Una mujer de 51 años ha resultado herida de gravedad esta madrugada tras ser apuñalada en el cuello en plena vía pública en el distrito madrileño de Usera, según ha informado Emergencias Madrid.

El ataque se ha producido a la altura del número 52 de la calle Santuario, donde los servicios de Samur-Protección Civil han acudido rápidamente tras recibir el aviso. Al llegar al lugar, los sanitarios encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca, una de ellas en el cuello, lo que comprometía seriamente su estado de salud.

Los profesionales han logrado estabilizar a la mujer en el punto de la agresión, aunque su estado era grave e inestable. Debido a la urgencia de la situación, ha sido trasladada de inmediato a un hospital de la capital para recibir atención especializada.

Durante el operativo, agentes de la Policía Municipal de Madrid han escoltado el convoy sanitario hasta el centro hospitalario, con el objetivo de garantizar la seguridad del traslado y facilitar el acceso rápido a los servicios médicos.

Por el momento, no se han difundido detalles sobre el autor o las circunstancias del ataque, y se desconoce si hay detenidos. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil de la agresión.