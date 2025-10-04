Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Grave agresión en Usera: una mujer es apuñalada en el cuello en plena calle
El ataque, del que se desconocen las causas, se ha producido esta madrugada en la calle Santuario del distrito madrileño.

Redacción HuffPost
Ambulancia de emergencia SAMUR (Servicio Municipal de Urgencias y Salvamento).Getty Images

Una mujer de 51 años ha resultado herida de gravedad esta madrugada tras ser apuñalada en el cuello en plena vía pública en el distrito madrileño de Usera, según ha informado Emergencias Madrid.

El ataque se ha producido a la altura del número 52 de la calle Santuario, donde los servicios de Samur-Protección Civil han acudido rápidamente tras recibir el aviso. Al llegar al lugar, los sanitarios encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca, una de ellas en el cuello, lo que comprometía seriamente su estado de salud.

Los profesionales han logrado estabilizar a la mujer en el punto de la agresión, aunque su estado era grave e inestable. Debido a la urgencia de la situación, ha sido trasladada de inmediato a un hospital de la capital para recibir atención especializada.

Durante el operativo, agentes de la Policía Municipal de Madrid han escoltado el convoy sanitario hasta el centro hospitalario, con el objetivo de garantizar la seguridad del traslado y facilitar el acceso rápido a los servicios médicos.

Por el momento, no se han difundido detalles sobre el autor o las circunstancias del ataque, y se desconoce si hay detenidos. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil de la agresión.

