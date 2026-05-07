Guardias civiles se llevan una sorpresa mayúscula: detectan "viva y oculta" una serpiente "hocico de cerdo" en un paquete que cruzaba media España

La Guardia Civil investiga el envío irregular de una serpiente viva desde Málaga hasta Navarra a través de una empresa de paquetería no autorizada para el transporte de animales vivos.

Pedir un paquete por internet y que te llegue a casa es el pan de cada día, pero lo que se encontraron los inspectores en una nave de mensajería de Navarra supera cualquier expectativa. La Guardia Civil ha interceptado el envío irregular de una serpiente viva que viajó cruzando toda la Península, desde Málaga hasta Pamplona, oculta como si fuera un bulto cualquiera.

El hallazgo tuvo lugar recientemente en una empresa de paquetería ubicada en la localidad navarra de Berriozar. Allí, los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera (UCAIFF), realizando sus habituales labores de inspección, detectaron un paquete más que sospechoso.

Al abrirlo para verificar su contenido, se llevaron la sorpresa: en el interior de la caja viajaba un ejemplar macho de serpiente viva de unos 10 centímetros de longitud.

Un susto para los transportistas

Según informan fuentes de la Benemérita, los responsables de la agencia de transportes se quedaron de piedra. Desconocían por completo que estaban trasladando un reptil vivo, ya que el remitente había facturado el bulto ocultando su verdadera naturaleza. Además, la empresa no contaba con la autorización pertinente para realizar envíos de animales.

Esta triquiñuela legal impidió que se adoptaran las medidas obligatorias para garantizar el bienestar del animal durante el trayecto, viajando sin control de temperatura ni unas condiciones mínimas de seguridad. Ante esta situación, los agentes levantaron la correspondiente acta y pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

Tirando del hilo, la Guardia Civil logró recopilar toda la documentación sobre la compra, cesión y transporte del reptil. El albarán reflejaba que el animal había salido desde la Costa del Sol con destino a un vecino de Pamplona y que, según los papeles, se trata de un espécimen nacido en cautividad en septiembre de 2025.

Así es la serpiente 'hocico de cerdo'

El pequeño reptil viajero pertenece a la especie Heterodon nasicus. Su rasgo más inconfundible es su nariz respingona, que recuerda inevitablemente al morro de un cerdo, motivo por el cual se la conoce popularmente con este nombre.

A simple vista, su patrón de escamas puede recordar al de una serpiente de cascabel, pero la diferencia es abismal: ni tienen las famosas fosetas loreales en la cara, ni mucho menos tienen "sonajeros" o cascabeles en la cola. De hecho, cuando se sienten amenazadas, sisean y se contonean para imitar a una víbora peligrosa. Sin embargo, son animales completamente inofensivos para el ser humano.

Como curiosidad biológica, la dieta de estas serpientes en la naturaleza se basa principalmente en ranas y sapos. A diferencia de lo que se suele creer (no utilizan "hormonas" mágicas para digerirlos), cuentan con una resistencia fisiológica y evolutiva natural que les permite devorar sapos altamente tóxicos sin sufrir ningún tipo de envenenamiento o daño estomacal.