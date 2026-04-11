Un etólogo canino, sobre la vejez de los perros: "Pequeños ajustes en lo cotidiano le ayudan a sentirse más tranquilo y acompañado"

El paso del tiempo también transforma la vida de los perros. Su ritmo se vuelve más pausado, el pelaje pierde intensidad y color y su forma de interactuar con el entorno cambia progresivamente. Es algo inevitable por lo que sus dueños tienen que saber acompañar a sus mascotas en esta etapa de la vida.

Un etólogo canino ha explicado en la cuenta de TikTok @filosofia.animal que, más allá de los cambios físicos, la vejez también afecta a la manera en la que los animales perciben el mundo, y que realizar pequeños ajustes en la rutina diaria puede mejorar notablemente su bienestar. "Pequeños ajustes en lo cotidiano le ayudan a sentirse más tranquilo y acompañado", señala.

Cuándo se considera mayor a un perro

Una de las dudas más frecuentes entre los tutores es cuándo un perro entra en la vejez. Según el especialista, no existe una edad universal. Depende principalmente del tamaño del animal: los perros pequeños suelen vivir más años, por lo que envejecen más tarde, mientras que los de razas grandes entran antes en esta etapa.

Con la edad, no solo cambia el cuerpo del animal. También se modifica su forma de responder a estímulos, su tolerancia a situaciones nuevas y su necesidad de descanso. Por eso, el etólogo insiste en que acompañarlos emocionalmente es tan importante como atender su salud física.

Cambios cognitivos en perros mayores

Durante la vejez, algunos perros pueden desarrollar el llamado síndrome de disfunción cognitiva canina, un proceso asociado al envejecimiento cerebral que afecta a la memoria, el aprendizaje y el comportamiento. Este trastorno es comparable al alzhéimer en humanos y puede manifestarse de distintas maneras.

Entre los signos más habituales se encuentran la desorientación, cambios en los ciclos de sueño, aumento de la ansiedad o dificultad para afrontar situaciones cotidianas. También puede aparecer una menor interacción social o confusión en entornos conocidos.

El experto recuerda que estos síntomas no constituyen por sí solos un diagnóstico. Siempre deben ser evaluados por un veterinario, ya que pueden estar relacionados con otras patologías propias de la edad.

Ajustes cognitivos para mantenerlos activos

Acompañar a un perro mayor implica adaptar la estimulación mental sin generar estrés. El etólogo recomienda seguir proponiendo pequeños desafíos cognitivos, como juegos de búsqueda de comida o juguetes sencillos que no requieran gran esfuerzo.

La clave está en mantener la actividad sin presionar al animal. Los retos deben ser simples, accesibles y sin prisas, permitiendo que el perro participe a su propio ritmo. Este tipo de estimulación ayuda a mantener su mente activa y favorece su bienestar emocional.

Cómo adaptar los paseos

Otro aspecto importante es adaptar los paseos. Los perros mayores necesitan más tiempo para explorar y oler el entorno. Reducir la velocidad y permitirles detenerse con frecuencia les ayuda a procesar mejor los estímulos y reduce la ansiedad.

El etólogo destaca que no se trata de exigir movimiento constante, sino de convertir el paseo en una experiencia sensorial más tranquila y enriquecedora. Oler, observar y moverse con calma se vuelve más importante que recorrer largas distancias.

Más contacto emocional

Desde el punto de vista afectivo, los perros mayores suelen beneficiarse de rutinas más estables y predecibles. Interacciones suaves, contacto tranquilo y presencia cercana pueden aportarles seguridad.

Sin embargo, el especialista recuerda que también es importante respetar sus momentos de descanso. Algunos perros mayores necesitan más espacio y pueden no querer interactuar constantemente. Entender estas señales es fundamental para evitar estrés.