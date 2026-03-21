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Helena, de graduarse en Trabajo Social a cultivar pimientos: "Decidí probar una temporada y me gustó, cambiaré de sector las veces que haga falta"
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Helena, de graduarse en Trabajo Social a cultivar pimientos: "Decidí probar una temporada y me gustó, cambiaré de sector las veces que haga falta"

Encontró en la agricultura una salida para seguir viviendo en Andalucía.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una persona recogiendo cultivo de pimiento rojo
Una persona recogiendo cultivo de pimiento rojo en su invernadero.Getty Images

Cada vez son más los jóvenes que, tras completar sus estudios, descubren que la vida profesional no siempre sigue el camino que imaginaron. Entre expectativas, oportunidades y circunstancias personales, muchos terminan dedicándose a algo completamente distinto de lo que estudiaron, encontrando en ese cambio nuevas motivaciones, aprendizajes y formas de construir un futuro distinto al que esperaban.

La historia de Helena Crespo es un ejemplo de ello, una joven que tenía un plan distinto para su vida, pero cuyo recorrido académico no le abrió las puertas que esperaba. Tras estudiar Trabajo Social y encadenar voluntariados y prácticas sin estabilidad, esta joven de 26 años encontró en la agricultura una salida para seguir viviendo en Andalucía y construir un proyecto propio en el campo.

Hoy cultiva pimientos y resume su decisión con una frase rotunda: “Decidí probar una temporada y me gustó; cambiaré de sector las veces que haga falta”, asegura ilusionada en declaraciones recogidas por La Opinión de Málaga. De esta forma, deja claro que para ella lo importante es mantenerse cerca de su tierra, aprender cada día del campo y construir su propio camino sin miedo a los cambios.

  Montón de pimientos.Getty Images

“De aquí no me mueve nadie”

Helena estudió Trabajo Social, pero pronto se encontró con un panorama laboral limitado y poco alentador. "Estaba bastante precarizado, hice varios voluntariados y prácticas, pero trabajaba gratis", recuerda. La situación se complicó aún más al ver cómo la mayoría de sus amigos y compañeros se veían obligados a buscar oportunidades fuera de Andalucía. Sin embargo, para Helena, marcharse nunca fue una opción.

“De aquí no me mueve nadie”, afirma con determinación, decidida a encontrar su lugar sin renunciar a su tierra. Y es que la relación de Helena con el campo viene de familia. Sus padres son agricultores y ella asegura que creció rodeada de tierra, invernaderos y productos de calidad. Esa herencia, unida al clima y al arraigo al territorio, acabó pesando más que la vocación inicial por lo social.

Hoy en día, la joven cultiva pimientos en dos fincas y enfrenta un desafío importante: las plagas han generado pérdidas superiores a los 50.000 euros. Según explica, más de la mitad de la producción provincial se ha visto afectada por el Trips parvispinus, un insecto que, aunque no compromete la calidad del fruto, lo daña estéticamente, provocando que muchos almacenes rechacen la mercancía y dificultando su comercialización.

Entre sus principales reclamaciones a los responsables públicos, Helena pide medidas que ofrezcan seguridad y continuidad a la producción, en lugar de ayudas económicas puntuales que ella considera meros “parches”. Para ella, es fundamental contar con garantías que permitan planificar a largo plazo, asegurar la rentabilidad de los cultivos y facilitar la contratación de personal, especialmente en un sector donde gran parte de la mano de obra es migrante y los trámites administrativos pueden retrasar meses el acceso al trabajo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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