Huelga estudiantil del martes 28 de octubre: horario, convocatoria y manifestaciones en ciudades

El Sindicato de Estudiantes ha convocado para mañana martes 28 de octubre en toda España una huelga estudiantil para denunciar la situación de acoso escolar que sufren muchos jóvenes en silencio en las aulas y exigir medidas contundentes que ayuden a frenarlo. 

La situación de bullying ha conmocionado a la opinión pública después de que semanas pasadas saliera a la luz el caso de Sandra Peña, una joven de 14 años que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla. El Sindicato de Estudiantes ha puesto de manifiesto que el fallecimiento de Sandra no es un "caso aislado" y "se pudo haber evitado". Por ello, con esta huelga, exigen "la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto -centro en el que estudiaba la joven- y la retirada de su su financiación pública al no activar el protocolo antibullying". 

Asimismo, también demandan una mayor inversión en salud mental, con la contratación de "miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad", así como una "educación libre de los discursos de odio". 

Quiénes están llamados a la huelga estudiantil 

A la huelga están llamados estudiantes de la ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. La convocatoria es a nivel estatal, afectando a todo el territorio español, razón por la cual hay convocadas manifestaciones en diferentes ciudades del país. Asimismo, desde Sindicato de Estudiantes recuerdan que los alumnos a partir de 3º de la ESO tienen derecho a secundar la huelga "sin sanciones ni pérdida de evaluación", si bien los que cursen 1º y 2º de la ESO necesitan una autorización de sus familias. 

Manifestaciones en diversos puntos del país

Las manifestaciones están convocadas a partir de las 12:00 horas de mañana martes 28 de octubre y estos son los puntos en los que se pueden concentrar por comunidades autónomas: 

MADRID: Sol

CATALUÑA:

  • Barcelona: Plaça Universitat
  • Tarragona: Plaça Imperial Tàrraco
  • Lleida: UdL Campus Cappont
  • Girona: Plaça de la Independència

COMUNIDAD VALENCIANA:

  • Valencia: Facultad de Geografía e Historia
  • Castellón: Plaza María Agustina
  • Alicante: Escales del Jorge Juan

ANDALUCÍA:

  • Sevilla: Plaza Nueva
  • Málaga: Plaza de la Constitución
  • Cádiz: Plaza del Ayuntamiento
  • Granada: Jardines del Triunfo
  • Huelva: Plaza de las Monjas
  • Almería: Plaza de las Velas
  • Jaén: Plaza del Botijo
  • Córdoba: Plaza de las Tendillas
  • Algeciras: Plaza Alta

PAÍS VASCO:

  • Vitoria: La Virgen Blanca
  • Bilbao: Moyua
  • San Sebastián: Boulevard

NAVARRA

  • Pamplona, Plaza del Ayuntamiento

ASTURIAS:

  • Gijón: Plaza Parchís
  • Oviedo: Plaza la Escandalera

GALICIA:

  • A Coruña: Obelisco
  • Vigo: Farola Urzáiz
  • Ferrol: Edificio Xunta
  • Compostela: Plaza Cervantes
  • Pontevedra: Plaza España
  • Ourense: Praza Maior
  • Lugo: Plaza Mayor
  • Ortigueira: Plaza Isabel II

CASTILLA Y LEÓN:

  • Palencia: Estatua de la mujer Palentina
  • Segovia: Acueducto
  • Valladolid: Fuente Dorada
  • Salamanca: Plaza de los Bandos
  • León: Guzmán el Bueno (11:00 horas)
  • Burgos: Plaza del Mio Cid

CASTILLA LA MANCHA:

  • Guadalajara: Antigua Subdelegación del Gobierno (Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, 8)
  • Ciudad Real: Plaza Mayor
  • Toledo: Plaza de Zocodover
  • Albacete: Pl. del Altozano
  • Talavera de la Reina: Paseo de los Arqueros

CANTABRIA

  • Santander, Plaza Numancia

REGIÓN DE MURCIA:

  • Murcia: Ayuntamiento
  • Cartagena: Pl. del antiguo ayuntamiento

ARAGÓN:

  • Zaragoza: Plaza San Francisco
  • Teruel: Facultad de Ciencias Sociales

LA RIOJA

  • Logroño, El Espolón

BALEARES: 

  • Palma, Plaza de las Columnas

ISLAS CANARIAS:

  • Santa Cruz de Tenerife: Plaza Weyler
  • Las Palmas de Gran Canaria: Plaza España

EXTREMADURA:

  • Cáceres: Plaza Mayor
  • Badajoz: Plaza España
CEUTA: Plaza de los Reyes

