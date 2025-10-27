Huelga estudiantil del martes 28 de octubre: horario, convocatoria y manifestaciones en ciudades
Consulta los motivos por los que se convoca la huelga y dónde tendrán lugar las concentraciones en distintos puntos del país.
El Sindicato de Estudiantes ha convocado para mañana martes 28 de octubre en toda España una huelga estudiantil para denunciar la situación de acoso escolar que sufren muchos jóvenes en silencio en las aulas y exigir medidas contundentes que ayuden a frenarlo.
La situación de bullying ha conmocionado a la opinión pública después de que semanas pasadas saliera a la luz el caso de Sandra Peña, una joven de 14 años que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla. El Sindicato de Estudiantes ha puesto de manifiesto que el fallecimiento de Sandra no es un "caso aislado" y "se pudo haber evitado". Por ello, con esta huelga, exigen "la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto -centro en el que estudiaba la joven- y la retirada de su su financiación pública al no activar el protocolo antibullying".
Asimismo, también demandan una mayor inversión en salud mental, con la contratación de "miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad", así como una "educación libre de los discursos de odio".
Quiénes están llamados a la huelga estudiantil
A la huelga están llamados estudiantes de la ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. La convocatoria es a nivel estatal, afectando a todo el territorio español, razón por la cual hay convocadas manifestaciones en diferentes ciudades del país. Asimismo, desde Sindicato de Estudiantes recuerdan que los alumnos a partir de 3º de la ESO tienen derecho a secundar la huelga "sin sanciones ni pérdida de evaluación", si bien los que cursen 1º y 2º de la ESO necesitan una autorización de sus familias.
Manifestaciones en diversos puntos del país
Las manifestaciones están convocadas a partir de las 12:00 horas de mañana martes 28 de octubre y estos son los puntos en los que se pueden concentrar por comunidades autónomas:
MADRID: Sol
CATALUÑA:
- Barcelona: Plaça Universitat
- Tarragona: Plaça Imperial Tàrraco
- Lleida: UdL Campus Cappont
- Girona: Plaça de la Independència
COMUNIDAD VALENCIANA:
- Valencia: Facultad de Geografía e Historia
- Castellón: Plaza María Agustina
- Alicante: Escales del Jorge Juan
ANDALUCÍA:
- Sevilla: Plaza Nueva
- Málaga: Plaza de la Constitución
- Cádiz: Plaza del Ayuntamiento
- Granada: Jardines del Triunfo
- Huelva: Plaza de las Monjas
- Almería: Plaza de las Velas
- Jaén: Plaza del Botijo
- Córdoba: Plaza de las Tendillas
- Algeciras: Plaza Alta
PAÍS VASCO:
- Vitoria: La Virgen Blanca
- Bilbao: Moyua
- San Sebastián: Boulevard
NAVARRA:
- Pamplona, Plaza del Ayuntamiento
ASTURIAS:
- Gijón: Plaza Parchís
- Oviedo: Plaza la Escandalera
GALICIA:
- A Coruña: Obelisco
- Vigo: Farola Urzáiz
- Ferrol: Edificio Xunta
- Compostela: Plaza Cervantes
- Pontevedra: Plaza España
- Ourense: Praza Maior
- Lugo: Plaza Mayor
- Ortigueira: Plaza Isabel II
CASTILLA Y LEÓN:
- Palencia: Estatua de la mujer Palentina
- Segovia: Acueducto
- Valladolid: Fuente Dorada
- Salamanca: Plaza de los Bandos
- León: Guzmán el Bueno (11:00 horas)
- Burgos: Plaza del Mio Cid
CASTILLA LA MANCHA:
- Guadalajara: Antigua Subdelegación del Gobierno (Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, 8)
- Ciudad Real: Plaza Mayor
- Toledo: Plaza de Zocodover
- Albacete: Pl. del Altozano
- Talavera de la Reina: Paseo de los Arqueros
CANTABRIA:
- Santander, Plaza Numancia
REGIÓN DE MURCIA:
- Murcia: Ayuntamiento
- Cartagena: Pl. del antiguo ayuntamiento
ARAGÓN:
- Zaragoza: Plaza San Francisco
- Teruel: Facultad de Ciencias Sociales
LA RIOJA:
- Logroño, El Espolón
BALEARES:
- Palma, Plaza de las Columnas
ISLAS CANARIAS:
- Santa Cruz de Tenerife: Plaza Weyler
- Las Palmas de Gran Canaria: Plaza España
EXTREMADURA:
- Cáceres: Plaza Mayor
- Badajoz: Plaza España
CEUTA: Plaza de los Reyes