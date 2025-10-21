La Policía analiza el móvil y las redes sociales de Sandra Peña para localizar pistas de 'bullying'

Un pequeño altar improvisado ante la vivienda de Sandra, la joven que se suicidó el pasado martes en Sevilla, este viernes. Jose Manuel Vidal

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de determinar posibles responsabilidades derivadas del suicidio hace una semana de la alumna de 14 años Sandra Peña, del colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, unas diligencias que van a incluir el análisis de su teléfono móvil y las redes sociales.

Fuentes cercanas al caso que lleva el grupo de Menores de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), bajo la dirección de la Fiscalía del Menores, han informado este martes a EFE de que, en el marco de esa investigación en marcha, tratan además de determinar el posible grado de implicación concretamente de tres chicas, mayores de 14 años, con lo que serían imputables penalmente.

No obstante, las fuentes han apuntado que el desarrollo de la investigación llevará tiempo, entre otros motivos porque es necesario el desbloqueo del dispositivo móvil de la víctima -todavía pendiente- para poder acceder a todo su contenido.

La investigación policial centra su atención en el entorno escolar de Sandra Peña, lo que incluye además de su teléfono móvil todo lo que pueda arrojar datos sobre la situación de acoso de la que supuestamente era víctima.

También el análisis de las redes sociales puede aportar datos sobre estas circunstancias, aspectos que serán recogidos en un atestado policial para su posterior traslado a la Fiscalía de Menores.

La Policía pide cautela a la hora de determinar precipitadamente la posible responsabilidad que hayan podido tener las tres menores que han sido señaladas inicialmente, a la espera de que se pueda determinar y comprobar su grado de participación o no en los hechos.

Sobre este asunto se ha pronunciado este martes a preguntas de los periodistas en Cenes de la Vega (Granada) el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, para señalar que la investigación se deberá centrar en "todos los elementos que arrojen luz" sobre lo ocurrido y, entre esos elementos, ha dicho, la información que aporte el teléfono móvil es "importante".

Al tratarse de una investigación en el ámbito escolar que afecta a menores, el delegado ha pedido el "máximo respeto" para dejar que la Policía, junto con la Fiscalía de Menores, siga avanzando en la investigación.

Preguntado sobre si la Policía ha adoptado medidas de seguridad después de que hayan aparecido pintadas en el centro escolar contra las presuntas agresoras y de que algunos de sus datos se hayan filtrado, Fernández ha indicado que los agentes están haciendo un trabajo de custodia para evitar que se produzcan "situaciones no deseadas" en un entorno "tan sensible" como el de un colegio.

"Evidentemente, la Policía está pendiente de la situación para evitar cualquier circunstancia que pueda propiciar la tensión que se ha acumulado" en los últimos días, ha declarado.

Las personas con ideas suicidas y sus allegados recibirán ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono 024, y ante situaciones de emergencia también pueden llamar al 112. Las tentativas y muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son una reacción a un sufrimiento extremo causado por factores psicológicos, biológicos y sociales que pueden prevenirse y tratarse.