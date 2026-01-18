Indemnizan con 15.000 euros a una mujer tras un frenazo muy brusco del tren en el que viajaba

Todo sucedió en un instante. Los hechos se produjeron en 2022 cuando una mujer italiana viajaba a bordo de un tren Roma-Bolonia. Tras un fuerte frenazo del tren, la mujer, de 60 años, cayó al suelo y quedo gravemente perjudicado. Tal y como informa el diario italiano Corriere di Bologna, tras un mes de hospitalización por la fractura de dos costillas, presentó una demanda por daños y prejuicios. Aún no ha recibido ningún tipo de indemnización.

En el momento en el que ocurrió todo, la italiana sintió que su asiento no se reclinaba, por lo que llamó a un azafato para que le asistiese. Fue en el momento en el que se levantó cuando el tren freno fuertemente y cayó violentamente contra el suelo, sufriendo varias lesiones físicas. La mujer fue rescatada y trasladada a un hospital, y el conductor del tren elaboró un informe sobre el incidente con todos los testimonios.

Tras más de un mes, la mujer se recuperó y solicitó a una indemnización, pero a pesar de la apertura del expediente y el cumplimiento de todas las formalidades requeridas por la compañía de seguros, no se reconoció ni se compensó ningún daño, según se relata en el medio de comunicación. Fue entonces cuando puso su caso en manos de la Justicia italiana.

La pasajera recibió 15.000 euros

El caso llegó se puso rápidamente a disposición judicial y, afortunadamente, en los últimos días la jueza Alessandra Cardarelli del Tribunal Civil de Bolonia ha condenado a pagar a la mujer unos 15.000 euros como compensación por los daños sufridos a bordo del tren.

Para los jueces, no hay duda sobre la responsabilidad del hecho: "Por otro lado, no parece discernirse en este caso ningún incumplimiento por parte del viajero, es decir, supervisar su propia seguridad, debido a las modalidades concretas del hecho", aseguró la magistrada encargada del caso. Una vez establecida la responsabilidad, el Tribunal de Bolonia no tuvo más remedio que cuantificar los daños a compensar. Y el juez, tras revisar los historiales médicos de la mujer, condenó a pagar, como se ha mencionado, unos 15.000 euros.