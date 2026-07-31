Construye una casa de 1,8 metros cuadrados con agua caliente, cocina y aire acondicionado por 4.000 euros: "Para vivir cómodo, mejor entre 3 y 5"

¿Crees que tu piso es pequeño? Puede que cambies de opinión al conocer el último proyecto de Levi Kelly, un youtuber estadounidense que ha conseguido construir una vivienda completamente funcional en tan solo 1,8 metros cuadrados. Lo más sorprendente no es solo su tamaño, sino que cuenta con cocina, agua caliente, calefacción, aire acondicionado e incluso una cama abatible.

La diminuta vivienda, instalada sobre un remolque, ha vuelto a hacerse viral en redes sociales por demostrar hasta dónde puede llevarse el concepto de "tiny house". Sin embargo, su creador lanza un aviso para quienes estén pensando en imitarle: "Si quieres vivir cómodamente, mejor entre tres y cinco metros cuadrados".

Una casa completa en menos de dos metros cuadrados

Levy Kelly, cuyo canal de YouTube supera los 700.00 suscriptores, lleva años recorriendo y mostrando viviendas poco convencionales, desde casas en árboles hasta contenedores que habilita para que sean hogares. Después de visitar decenas de ellas decidió plantearse un reto extremo: construir la casa habitable más pequeña posible.

Levy Kelly en su minicasa Levy Kelly

El resultado fue una vivienda exageradamente diminuta de apenas 1,83 metros de largo por 90 centímetros de ancho, levantada sobre un antiguo remolque que restauró completamente antes de comenzar la construcción.

Para aprovechar hasta el último centímetro, utilizó una estructura de madera más estrecha de lo habitual y revistió el exterior con paneles de cedro pintados de negro. A simple vista parece una pequeña caseta de jardín, aunque en su interior esconde mucho más de lo que aparenta.

Una cama que baja del techo y una cocina totalmente equipada

El diseño interior está pensado al milímetro. La cama permanece plegada en el techo durante el día y desciende cuando llega la hora de dormir. Eso sí, tiene una longitud de unos 1,78 metros, por lo que las personas altas pueden tener dificultades para descansar completamente estiradas.

Junto a ella hay un banco que sirve al mismo tiempo como asiento y espacio de almacenamiento, además de una pequeña cocina equipada con fregadero, una placa eléctrica portátil, un minifrigorífico y un grifo abatible para ganar espacio cuando no se utiliza. La vivienda dispone además de un sistema de agua caliente alimentado por dos depósitos de 19 litros: uno para agua limpia y otro para aguas grises.

Levy Kelly en su minicasa Levy Kelly

¿Dónde está el baño?

A pesar de su reducido tamaño, Kelly no quiso renunciar al confort. La casa cuenta con calefacción y aire acondicionado, alimentados mediante paneles solares instalados en el techo y una batería que también puede recargarse conectando la vivienda a una toma eléctrica convencional de camping.

El único elemento que tuvo que sacar al exterior fue el baño. La ducha está instalada junto a la entrada principal y el inodoro es un modelo químico portátil que se guarda en un compartimento trasero del remolque y puede utilizarse tanto dentro como fuera de la vivienda.

Un mes de trabajo y poco más de 4.000 euros

El proyecto se completó en algo más de un mes y tuvo un coste aproximado de 5.000 dólares, una cifra que equivale a algo más de 4.000 euros. No obstante, Kelly recuerda que el presupuesto fue posible porque ya disponía del remolque y realizó personalmente toda la construcción, sin necesidad de contratar mano de obra.

Aunque muchos usuarios de redes sociales han calificado el proyecto como una auténtica obra de ingeniería y algunos incluso lo consideran la casa habitable más pequeña del mundo, su creador reconoce que no está pensada para vivir de forma permanente. De hecho, Kelly vive en Ohio junto a su mujer y sus dos hijos y utilizará esta minicasa únicamente para escapadas de camping.

Además, asegura que si volviera a empezar haría varios cambios. Entre ellos, instalaría una mejor ventilación, aumentaría la capacidad de la batería, colocaría paneles solares más potentes y buscaría una solución más cómoda para acceder a la cama.