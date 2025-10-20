Surge la lista de los pasaportes más poderosos del mundo y hay susto con España en el podio

Por primera vez en dos décadas, el pasaporte de Estados Unidos ha quedado fuera del top 10 en el Henley Passport Index, elaborado por la firma de asesoramiento Henley & Partners. En la edición de 2025, el documento estadounidense descendió del puesto 7 al 12, con acceso sin visado a 180 destinos, reflejando una pérdida sostenida de influencia y reciprocidad internacional.

Este retroceso se atribuye a decisiones diplomáticas recientes, como la reintroducción de visado por parte de Brasil, la exclusión de EE.UU. de las listas de exención de China, y cambios en países como Vietnam, Myanmar y Somalia. Según Christian H. Kaelin, creador del índice, estos ajustes, aunque parezcan menores, tienen un impacto desproporcionado en la movilidad global, evidenciando un mundo cada vez más equilibrado y multipolar.

En contraste con Estados Unidos, España se sitúa en una posición privilegiada: ocupa el cuarto puesto mundial, con acceso sin visado a 188 destinos. Comparte este lugar con Alemania, Italia, Francia y Luxemburgo, lo que consolida su pasaporte como uno de los más poderosos del mundo. Este reconocimiento reafirma el papel de España como actor relevante en la diplomacia internacional y la movilidad global.

El declive del pasaporte estadounidense no es un fenómeno aislado, sino parte de una transformación más profunda en el orden internacional. José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, lo interpreta como un síntoma del debilitamiento del poder blando de EE.UU.

En su análisis “Hegemonías quebradas y vasallajes emergentes”, Ruiz sostiene que el país ha perdido capacidad de atracción y liderazgo en un mundo donde las alianzas se diversifican y las potencias emergentes ganan terreno. La movilidad internacional, antes dominada por EE.UU., se convierte ahora en un indicador de prestigio diplomático que favorece a naciones más abiertas y cooperativas.

Este descenso en el ranking no solo afecta a los ciudadanos estadounidenses en términos de viajes, sino que también refleja una erosión de la influencia global del país. En un contexto de creciente competencia geopolítica, la capacidad de negociar acuerdos bilaterales y mantener relaciones diplomáticas sólidas se vuelve crucial. Mientras tanto, países como Singapur, Corea del Sur y varios miembros de la Unión Europea consolidan su posición como líderes en libertad de movimiento.