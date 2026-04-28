Japón prueba en su mayor aeropuerto robots chinos para llevar maletas porque no hay personal suficiente

Japón atraviesa uno de los mayores booms turísticos de su historia. Desde hace relativamente poco, es uno de los destinos más destacados del mundo. Así lo reflejan las cifras que señalan que en 2025 acogió a 40 millones de visitantes internacionales, batiendo su propio récord. Y es que solo un año antes había recibido a 36,87 millones de turistas, superando todas las marcas anteriores.

No es para menos que Japón esté de moda, ya que no deja de crecer gracias a sus atractivos como el Monte Fuji, el parque temático Super Nintendo Word, sus fascinantes templos y su auténtica y sabrosa gastronomía. Los españoles tampoco se lo quieren perder, solo en el pasado mes de agosto lo visitaron más de 32.000 españoles, un 23,5% más que en 2024, según la Organización Nacional de Turismo de Japón.

Sin embargo, el éxito turístico ha comenzado a generar problemas. En el país ya se habla de kanko kogai, un término japonés que significa "contaminación turística", utilizado para describir los efectos negativos del turismo masivo sobre ciudades, infraestructuras y residentes.

Robots humanoides para mover equipaje

Ante este escenario y la creciente falta de mano de obra, la compañía de viajes Japan Airlines ha decidido apostar por la tecnología. La empresa comenzará en mayo un experimento con robots humanoides, en el Aeropuerto de Haneda, el mayor aeropuerto del país y uno de los más transitados del mundo.

Los robots, fabricados por la empresa china Unitree, se encargarán de mover equipajes y carga en las pistas del aeropuerto, que recibe más de 60 millones de pasajeros cada año. El proyecto piloto estará en marcha hasta 2028 y busca aliviar la presión sobre los trabajadores humanos, especialmente en tareas físicamente exigentes.

Según ha informado The Guardian, durante una demostración para la prensa, uno de los robots fue visto empujando carga hacia una cinta transportadora junto a un avión de Japan Airlines. También saludó con la mano a los presentes, en una escena que parecía sacada de una película futurista.

Una respuesta a la crisis laboral

La falta de trabajadores se ha convertido en uno de los mayores desafíos para Japón. El envejecimiento de la población y la disminución de la fuerza laboral están obligando a muchas empresas a automatizar procesos para mantener sus servicios.

Según estimaciones recientes, Japón necesitará más de 6,5 millones de trabajadores extranjeros en 2040 para sostener su crecimiento económico. Aunque la población extranjera ha aumentado en los últimos años, el debate sobre la inmigración sigue generando tensiones políticas en el país.

Tecnología al servicio del turismo

El presidente de JAL Ground Service, Yoshiteru Suzuki, explicó que el uso de robots permitirá "reducir inevitablemente la carga de trabajo de los empleados y proporcionar beneficios significativos". No obstante, aclaró que las tareas relacionadas con la seguridad seguirán estando en manos de personas.

Por su parte, Tomohiro Uchida señaló que, aunque los aeropuertos parecen altamente automatizados, muchas operaciones internas continúan dependiendo del trabajo humano y sufren una grave escasez de personal.

Los robots pueden trabajar entre dos y tres horas seguidas antes de necesitar recargarse. Además del transporte de equipaje, las empresas implicadas estudian ampliar sus funciones a otras tareas, como la limpieza de cabinas de aviones.