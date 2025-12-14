Javier López, abogado: "1 y 2 pueden ser 12 o 21 o 1122. El economista no piensa cómo, yo sí"

Javier López es un abogado español y actualmente es el presidente de Área Judicial Global, un equipo de juristas especializados en la cancelación de deudas. Por medio de su canal de Tiktok, López comparte un video en el cual se refiere a la trascendencia que tiene el concepto de la argumentación.

Una práctica diferencial

“La diferencia entre un economista y un abogado: 1 más 2 que puede decir un economista que son, 3. No puede decir más”, indica contundentemente Javier al inicio de su video.

“¿Sabes lo que dice un abogado? ¿Cuánto quieres que dé? Porque yo tengo una imaginación y 1 y 2 pueden ser 12 porque señoría dijo 1 y 2 no uno más 2 y tengo u testigo que acredita que dijo 12, ostia, pues, es verdad”, expresa el abogado, quien de esta manera enfatiza en la relevancia que tiene la argumentación.

“1 y 2 pueden ser 12 o 21 o 1122, El economista no piensa cómo yo sí, Tengo que ver como le hago el argumentario y sale lo que tú quieres si confió en ti”, afirma López, en este sentido el letrado hace una clara diferenciación entre los juristas y las demás labores.

Finalmente, el legista recalca que la claridad en su oficio, ya que no siempre se puede salir victorioso de un juicio y se debe tener personalidad y carácter, comunicárselo a la persona en cuestión

“Pero a veces se gana, a veces se pierde. Tú dile a un abogado junior que hay que decirle a un señor que sea perdido el juicio, no tiene pelotas. Ahí veces que tengo que educar y hay veces soy yo que voy al caso más complicado”, expone el jurista haciendo alusión lo clave que es la educación.