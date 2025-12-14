Julio Ceballos, economista: "Cuando un niño en España estudia mucho es un pringado, en China es un héroe"
Según este perfil de Instagram, Europa ya no puede competir con China.
Europa ya no puede competir con China. Esta es la opinión de Julio Ceballos, economista. "Cuando un niño en España estudia mucho es una seta, un chapó o un pringado. En China, esto es diferente. Se aplaude eso", explica el profesional en una entrevista para el perfil de la red social Instagram Un Chino y Medio, que acumula 193.000 seguidores.
"Tú no puedes estudiar poco. Tú estás aquí para estudiar y dar de ti lo mejor que puedas, ¿Cuál es el problema?", cuestiona Ceballos en una publicación que ha llegado a más de 2.000 Me Gusta. "Si en este planeta el 80% de la población no es occidental y está en una lógica de mejora continua, de sacrificio continuo, de competitividad continua y nosotros los menos hemos decidido no competir, ¿Quién va a ganar la partida?".
El experto asegura que en este planeta, "lamentablemente o no", se compite "todo el tiempo", y "la mayor parte de la gente que vive en este planeta a menudo no sabe cómo llegar a fin de mes y nadie les va a regalar nada". "Si seguimos adormecidos en esta anestesia de te esfuerzas mucho, poco o nada, y todos tenemos una medalla", advierte.
Muchos de los seguidores de la cuenta se han animado a comentar la publicación. "Competir te hace mejorar. Eso es innegable. Pero existe algo que nos hace mejorar más, y más rápido. Se llama colaborar", opina un internauta. "Yo viví un año en China y vi cosas que me hicieron cuestionar muchas cosas sobre su filosofía del trabajo. Creo que nos pasa con ellos lo mismo que a la gente que se viene a Europa: que cuando lo vemos de cerca, vemos que todo era cartón, piedra", comenta otra. "En España se premia mucho a quienes sacan mejor nota, tanto socialmente como en otros aspectos como los económicos", asegura, en su opinión, otro de los usuarios.