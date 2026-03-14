Jessica, neurocientífica: "El ajo en láminas y el ajo picado son químicamente distintos; si lo dejas reposar 10 minutos antes de cocinarlo, el sabor se multiplica"

Picar ajo tiene su ciencia y afecta en el paladar pero también en las propiedades, y no es el único alimento.

Lo que tú llamas "sabor" no depende solo de la lengua. Antes de que el alimento toque la boca, el cerebro ya ha empezado a decidir qué esperar de él. El color, la forma y la textura alteran la percepción. Y cuando entra el cuchillo, ya no hablamos solo de sensaciones, también entra en juego la química. En alimentos como el ajo o las crucíferas, cortar más o menos fino cambia de forma real los compuestos que se liberan, y con ellos, el resultado final en la sartén y en el paladar.

En el caso del ajo, la clave está en una reacción bien conocida. El diente intacto contiene aliína, pero cuando lo picas o machacas, entra en acción la enzima alinasa y se forma alicina, uno de los compuestos responsables de ese olor y ese picor tan característicos. El calor reduce esa actividad porque inactiva la enzima, de ahí que dejar el ajo reposar unos minutos antes de cocinarlo marque la diferencia.

Estudios experimentales como el de Corinna Dawid, y que explica enDer Spiegel, han visto que esperar unos 10 minutos antes de calentarlo ayuda a conservar mejor esa reacción y evita una pérdida importante de actividad biológica asociada al ajo fresco.

Por qué el mismo alimento no sabe igual según cómo lo cortes



No es una manía de chefs ni una exageración de cocina científica. Un ajo en láminas, uno picado fino y otro machacado no son lo mismo. Cuanto mayor es el daño en las células, mayor es el contacto entre sustratos y enzimas, y más intensa resulta la formación de compuestos aromáticos.

Por eso un ajo laminado suele dar un fondo más suave y un ajo triturado deja una huella mucho más agresiva y penetrante. Lo mismo pasa con otras verduras: al cortar brócoli, col o coles de Bruselas, se rompen tejidos y se favorece la formación de isotiocianatos a partir de glucosinolatos, compuestos ligados a su aroma fuerte y ligeramente picante.

Eso también explica por qué el tamaño del corte importa en marinados, salteados o asados. Los trozos pequeños exponen más superficie, facilitan el contacto con el calor y aceleran reacciones como la de Maillard, la responsable de muchos aromas tostados. En cocina diaria se traduce en algo simple: más corte suele significar más impacto de sabor, aunque también más riesgo de que un ingrediente delicado domine el plato.

El cerebro también cocina: color, forma y textura cambian el sabor



La otra parte del fenómeno está en la cabeza. La investigación sobre percepción alimentaria lleva años mostrando que el cerebro cruza señales de varios sentidos a la vez. No pruebas un alimento solo con la lengua: también con la vista, el olfato, el tacto e incluso con expectativas previas. Esa integración explica por qué un color rojizo se asocia más a dulce y uno verdoso o amarillento se vincula con notas más ácidas.

Con la forma ocurre algo parecido. Distintos trabajos sobre correspondencias intermodales han encontrado un patrón bastante estable: lo redondo se relaciona con dulzor y suavidad; lo angular, con amargor, acidez o intensidad. En un experimento citado con frecuencia, las piezas de chocolate idénticas en ingredientes pero distintas en forma fueron percibidas de manera diferente: las redondeadas parecían más dulces y las angulosas, más amargas.

La textura también empuja esa percepción. La literatura científica sobre dulzor y diseño sensorial muestra que la rugosidad, la firmeza o el tamaño de partícula pueden modificar cómo percibes un mismo nivel de azúcar. En términos prácticos: un alimento más blando, liso o fino puede parecer más dulce que otro con la misma composición, solo por cómo se comporta en la boca.

El truco del ajo de 10 minutos que sí tiene base científica



La conclusión de todo ello es de lo más útil para tu cocina. Si quieres un ajo más potente, pícalo o machácalo y déjalo reposar entre 10 y 15 minutos antes de echarlo a la sartén. Ese margen permite que la alinasa transforme mejor la alinina en alicina antes de que el calor frene el proceso.

Si buscas un sabor más sutil, entonces conviene cortarlo en láminas gruesas o añadirlo antes al cocinado para suavizarlo. No es solo una cuestión de receta. Es química, percepción y un poco de neurociencia trabajando a la vez. Y explica por qué dos platos con los mismos ingredientes pueden acabar sabiendo distinto.