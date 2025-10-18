Jesús, camionero en Estados Unidos: "Durante ocho meses de trabajo en 2024 gané 50.218 dólares brutos, equivalentes a unos 44.458 euros al cambio de entonces"

Cada vez, más personas -jóvenes y español en nuestro caso- deciden hacer las maletas y poner rumbo a otros países con la intención de encontrar nuevas oportunidades laborales y poder labrarse un futuro más próspero de lo que podrían hacerlo en España en muchos casos.

Este factor es clave para comprender el por qué del éxodo de muchas personas en edades tempranas y con un futuro prometedor a nivel laboral. Sin embargo, las dificultades hacen que en muchos casos, buscar opciones fuera de tu propio país sea la opción más clara.

Y en este grupo podemos encontrar todo tipo de personas y perfiles: desde profesores hasta ingenieros, pasando por cerrajeros, camioneros o camareros. Y un largo etcétera. Un ejemplo lo encontramos en Jesús, un camionero español que se fue a Estados Unidos para trabajar con su camión, y no parece que le haya ido mal.

Según explica en su perfil de TikTok @uncamionerosindestino, muy viral desde hace un tiempo, desveló hace poco cuál fue su salario como conductor de larga distancia en el año 2024 en el gigante norteamericano. Y la respuesta ha generado todo tipo de reacciones: desde 'envidias' hasta admiración y respeto al tratarse de un trabajo tan sacrificado.

De acuerdo con lo que explicó, su salario bruto en 2024 fue de 50.218 dólares, que al cambio suponen unos 44.458 euros. Y pese a ello, Jesús afirma que su empresa no es de las que mejor pagan, por lo que existen otras compañías en este sector que pagan más a sus trabajadores.

Diferentes condiciones

Y aunque el salario bruto pueda parecer muy elevado, realmente hay que tener en cuenta que Jesús no realiza horas extras y trabaja 'solo' 8 meses al año, de forma que, en caso de haber trabajado los 12 meses, habría ingresado en torno a 76.800 dólares brutos, que serían unos 67.995 euros.

Sin embargo, también explica que los impuestos a pagar en Estados Unidos menguaron un poco estas ganancias, aunque seguramente menos que en otros países europeos. Explica que el impuesto federal le supuso un gasto de 5.168 dólares, mientras que en Seguridad Social tuvo que desembolsar 2.931 dólares, además de otros 2.000 por el seguro médico que, como todo el mundo sabe, en EEUU tiene que ser privado.

Una vez pagadas estas tasas (en total 10.784 dólares menos 1.800 que le devolvieron en la declaración anual, se le quedó en un total de 41.234 dólares (36.504 euros).