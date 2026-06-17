Jimmy Chilimigras, el contable más joven del mundo y abogado con 18 años, quiere demandar a las redes sociales: "Lo que están creando es extremadamente depredador y dañino"

Las redes sociales, como efecto dañino en lo psicológico y social, están cada vez más extendidas, y sus consecuencias son denunciables según este joven abogado.

Con solo 18 años, Jimmy Chilimigras ha conseguido una trayectoria académica que muy pocos pueden igualar. Natural de Mississippi (EEUU), se ha convertido en uno de los graduados en Derecho más jóvenes de la historia reciente del país y ha obtenido además el reconocimiento como el contable público certificado (CPA) más joven del mundo.

Pero sus planes van más allá de acumular títulos: quiere utilizar sus conocimientos para impulsar cambios en la legislación tributaria y participar en demandas contra las grandes empresas de redes sociales.

Su objetivo responde a una convicción muy clara. "Lo que están creando es extremadamente depredador y dañino", afirma a The Guardian al referirse a las plataformas digitales que, en su opinión, diseñan productos capaces de generar comportamientos adictivos entre los menores y los jóvenes.

Un niño prodigio que terminó el instituto con 12 años

La historia de Chilimigras comenzó mucho antes de entrar en la universidad. Educado en casa por sus padres en Bay St. Louis, Mississippi, mostró una capacidad de aprendizaje extraordinaria desde muy pequeño.

Según explica su familia, hablaba con frases completas cuando apenas tenía dos años y avanzó a un ritmo muy superior al habitual durante toda su formación.

Ese modelo educativo le permitió obtener el diploma de secundaria con apenas 12 años. Tres años después, ya había completado una licenciatura y un máster en Contabilidad mediante estudios en línea, cuando la mayoría de los adolescentes estadounidenses todavía cursan los primeros años de bachillerato.

El joven considera que esta experiencia demuestra las ventajas de adaptar la enseñanza al ritmo de cada estudiante. A su juicio, obligar a todos los alumnos a avanzar al mismo paso hace que muchas personas no desarrollen plenamente su potencial.

Del examen de contabilidad a la Facultad de Derecho



Tras completar sus estudios de Contabilidad, afrontó uno de los mayores retos de su carrera académica: superar el examen para obtener la certificación de Contador Público Autorizado (CPA), compuesto por cuatro pruebas de gran complejidad técnica.

Después consiguió una puntuación de 174 sobre 180 en el examen de acceso a las facultades de Derecho de Estados Unidos (LSAT), lo que le abrió las puertas de la Universidad Loyola de Nueva Orleans.

Allí volvió a destacar. Finalizó sus estudios entre el grupo de mejores expedientes de su promoción y se graduó con los máximos honores, convirtiéndose, según la propia universidad, en el licenciado en Derecho más joven de la historia del estado de Luisiana.

Pedía zumo mientras sus compañeros brindaban

Su edad provocó situaciones poco habituales durante su paso por la facultad. En los eventos sociales donde sus compañeros pedían cerveza o vino, él todavía era menor de edad.

Al principio optaba por pedir leche, aunque terminó sustituyéndola por zumo de arándanos cuando descubrió que muchos establecimientos ni siquiera disponían de esa bebida.

También recuerda que profesores y estudiantes conocían su nombre antes incluso de presentarse en clase debido a la repercusión mediática que había alcanzado su trayectoria. Pese a ello, asegura que siempre intentaron tratarlo como a cualquier otro alumno.

Quiere reformar el sistema tributario y demandar a las redes sociales



Ahora, mientras prepara el examen definitivo para ejercer como abogado, Chilimigras ya tiene claros algunos de los campos en los que le gustaría desarrollar su carrera.

Por un lado, muestra interés por cuestiones relacionadas con el derecho tributario estadounidense, especialmente en procedimientos vinculados a auditorías fiscales y garantías procesales de los contribuyentes.

Pero uno de sus principales objetivos es participar en litigios contra compañías de redes sociales. Considera que muchas plataformas diseñan deliberadamente mecanismos destinados a captar la atención de los usuarios durante el mayor tiempo posible, especialmente entre los menores.

"Tienes el deber de proteger a las personas del daño", sostiene en declaraciones al mismo medio The Guardian. En su opinión, si una empresa conoce los riesgos asociados a sus productos y no adopta medidas suficientes para mitigarlos, debe asumir responsabilidades legales.

La preocupación nació al observar a sus propios hermanos



El interés de Chilimigras por este asunto surgió al comprobar cuánto tiempo dedicaban algunos de sus hermanos pequeños y amigos a las redes sociales.

Según explica, varios de ellos reconocían sentirse incapaces de reducir el uso de estas aplicaciones pese a ser conscientes de que les perjudicaban. "Le dedican más tiempo del que quisieran y dicen que les afecta, pero sienten que no pueden hacer nada al respecto", comenta.

Para el joven abogado, esa percepción constituye una señal de alarma que merece una respuesta desde el ámbito jurídico. Cree que la creciente evidencia científica sobre los posibles efectos del uso intensivo de las redes sociales en la salud mental y el bienestar de los menores podría abrir la puerta a nuevas acciones legales en los próximos años.

Mientras tanto, su trayectoria sigue rompiendo moldes. Después de graduarse en Derecho, regresó a su ciudad natal para asistir a la ceremonia de graduación del instituto de uno de sus amigos de la infancia, de su misma edad. Fue, paradójicamente, la primera vez que acudía a una graduación tradicional de secundaria, un recordatorio de hasta qué punto su camino educativo ha sido excepcional.