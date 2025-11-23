La carta de una joven al director de 'El País' sobre lo que está pasando con la vivienda es para que muchos tomen nota

La crisis de la vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles. Así lo refleja la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el estudio que ha publicado esta misma semana, con una de sus cifras más altas, un 40%.

Un alza incesante de los precios de la vivienda y del alquiler que también ha querido denunciar Mireia Carrillo, una joven de 33 años de Oviedo, en una carta al director de El País.

Tal y como ha relatado en el escrito, su situación para tener un hogar digno a un precio decente es cada vez peor. "Tengo 33 años, trabajo media jornada y vivo gracias a ahorros que nunca superan dos cifras. A veces siento que la vida me estrecha", ha contado.

"Hoy supe que un piso que no superaba los 500 euros se alquila ahora por mucho más, y me duele aún más descubrir que la propietaria prefiere evitar a familias con hijos, porque si la familia con menores no pudiese pagar, podría complicarse el desahucio", ha detallado.

La joven de 33 años ha criticado la actitud de algunos, dejando de lado la empatía por el otro. "¿Dónde quedaron su empatía y valores? Me invade un miedo silencioso. ¿Hasta qué punto mis sueños dependen de algo que parece inalcanzable?", ha expuesto.

Mireia Carrillo ha explicado, como muchos otros jóvenes, que empieza a sentirse "acorralada". "No puedo comprar, el alquiler me sobrepasa, y temo que incluso el deseo de ser madre se convierta en un lujo que no puedo permitirme", ha reconocido.

"Soy solo tristeza, miedo y desesperanza. Me pregunto incluso qué será de mí cuando mis padres ya no estén para avalarme o si la vida me permitirá disfrutar de algo tan natural como criar a un hijo. Observo impotente cómo las oportunidades de una vida digna se alejan, una tras otras, dejándome atrapada entre el miedo y la resignación sin poder respirar tranquila", ha recriminado.