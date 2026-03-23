José Ignacio Latorre, doctor en Física de Partículas del MIT: "El fontanero ganará más dinero que el psicólogo o el abogado. Las manualidades extremas son los trabajos con más futuro a medio plazo"

José Ignacio Latorre es doctor en Física de Partículas por la Universidad de Barcelona y realizó su formación de posdoctorado en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) como becario Fulbright.

El científico ha pasado por el podcast La Fórmula del Éxito de Uri Sabat para reflexionar acerca del momento tan importante en cuanto a desarrollo tecnológico en el que la humanidad se encuentra.

En cuanto a cómo podría afectar a la sociedad a nivel laboral la irrupción de la Inteligencia Artificial, el científico ha pronosticado que los trabajos manuales son los que más futuro tienen.

En ese sentido, José Ignacio Latorre ha asegurado que ya existen algunos lugares, como la ciudad californiana de Palo Alto, en los que el fontanero gana más dinero que el psicólogo o el abogado.

Según ha afirmado el experto, "las manualidades extremas, hasta que la robotización llegue a ese nivel, van a tener un peso a medio plazo". No obstante, ese peso se diluirá de cara al largo plazo.

"Las tareas que van a sobrevivir son las que tengan mayor componente humana y manual"

En concreto, el científico ha indicado que "las tareas que a corto plazo van a sobrevivir son las que tengan mayor componente humana y manual. Las enfermeras más que los médicos y los fontaneros más que los abogados".

De hecho, el doctor en Física de Partículas ha expresado que "yo ya conozco bastantes abogados que su día a día son pura Inteligencia Artificial, porque son capaces de revisar millones de casos".

El análisis de José Ignacio Latorre coincide con el realizado hace unos meses por el multimillonario español José Elías, propietario de la cadena de supermercados La Sirena y fundador de Audax Renovables.

El empresario piensa que la Inteligencia Artificial beneficiará, en términos económicos, a los profesionales manuales como los electricistas o los fontaneros. "Un fontanero cobrará 50, 60 o 200 euros la hora", apuntó José Elías.