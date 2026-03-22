Juan Bengoechea, comandante del Ejército del Aire: "Romper la barrera del sonido es lo que más defrauda: no sientes nada, miras un instrumento que te dice que ya has pasado la velocidad del sonido y ya está"

El piloto de un F-18 del Ejército del Aire español sube a la cabina preparándose para el despegue en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

Juan Bengoechea es comandante del Ejército del Aire. Según él mismo cuenta en una conversación en el podcast Formación Aeronáutica, la vocación le viene de familia: "Vengo de una familia de aviadores". Muchos de sus días se los pasa metido en cazas Eurofighters españoles y ha querido compartir cómo se siente llegar a grandes velocidades.

"Generalmente los festivales ponen un límite por las posibles consecuencias. Punto 95 suele ser el límite", explica Bengoechea en sus declaraciones a la producción sonora, que ha alcanzado 17.000 visualizaciones en YouTube.

Al ser preguntado por cómo se siente al llegar a la velocidad del sonido, cuenta que "no percibes nada". "Es de las cosas que más pueden decepcionar al amante de la aviación. Pero no es nada increíble. Tu miras un instrumento que te dice que acabas de pasar la barrera del sonido, pero desde fuera es muy diferente", explica.

"Desde fuera es muy diferente y se ven más las posibles consecuencias", explica respecto a los controladores aéreos que se encuentran en la zona durante los entrenamientos. "Pero, físicamente, fisiológicamente, no se siente nada" concluye.

¿Dónde se alcanza la velocidad del sónido?

Al llegar a velocidades tan extremas, el lugar donde se practican los entrenamientos deben estar alejados de lugares habitados. El comandamente relata que se practican "a mucha altitud en general. Y no todas las zonas de entrenamiento son aptas. En España, se suelen hacer encima de 36.000 pies".

En un combate real "si vas a lanzar un misil, tu idea es que se haga a la mayor velocidad posible". "Como cuando tiras una piedra, básicamente le estamos dando más impulso a ese armamento, tiene más alcance, y cuanto más alcance tengas más controlas el espacio aéreo". Además, esos misiles tienen también su propia propulsión.

'Eurofighter Typhoon', uno de los cazas más completos de Europa

Uno de los cazas que Bengoechea maneja desde el Ejercito del Aire es el Eurofighter Typhoon, uno de los cazas más completos de Europa. Pero más allá de su fortaleza, tiene uno de los secretos más valiosos, el IRST, un sistema capaz de detectar cualquier objetivo gracias a una tecnología punta de infrarrojos, que le permite ser invisible ante sus enemigos. Un "ojo" que permite aumentar el campo de visión de la aeronave.

Denominado como Pirate (Passive InfraRed Airborne Track Equipment), ha sido desarrollado por la compañía Thales Optronics, de origen británico y Tecnobit, española, tal y como recoge El debate. El Pirate puede trabajar en diversos escenarios, pudiendo elegir lo objetivos a los que quiere seguir —uno o varios—.