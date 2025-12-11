Luz verde al plan de usar la fuerza de un mar primigenio de 200 millones de años para la calefacción

La transformación energética en Prenzlau avanza con paso firme. En esta ciudad del norte de Alemania, un proyecto geotérmico de nueva generación empieza a tomar forma: un pozo de casi mil metros de profundidad permitirá suministrar la mayor parte de la calefacción urbana a partir de 2027, con el objetivo de alcanzar un suministro totalmente renovable en 2030. Según detalla Chip, la iniciativa representa uno de los avances más ambiciosos en calefacción sostenible dentro del país.

Desde hace semanas, una torre de perforación de unos 40 metros preside el paisaje urbano. La maquinaria acaba de alcanzar una capa de arenisca rica en sal perteneciente a un antiguo mar de más de 200 millones de años. De esta profundidad se extraerá agua a unos 44 grados Celsius, que se calentará hasta cerca de 80 grados mediante bombas de calor antes de inyectarse en la red de calefacción. Este sistema podría cubrir aproximadamente dos tercios de la demanda de la ciudad en solo dos años. "Hemos llegado donde queríamos estar", celebró Harald Jahnke, director general de Stadtwerke Prenzlau.

Curiosamente, la idea no es completamente nueva. Ya en los años 80 se instaló una planta geotérmica en la zona, aunque acabó abandonada debido a la corrosión causada por el alto contenido salino del agua. "Las tuberías no eran aptas para el alto contenido de sal", explicó Jahnke en declaraciones previas. Ahora, la tecnología ha avanzado lo suficiente para evitar estos fallos. El antiguo pozo de la época de la RDA servirá de canal de retorno para bombear el agua enfriada de vuelta al subsuelo en un ciclo cerrado.

El proceso es claro y continuo: unos 130 metros cúbicos de agua por hora ascenderán a la superficie, se calentará mediante intercambiadores y bombas de calor, y después la red urbana la distribuirá. Una vez enfriada a unos 15 grados, volverá al pozo original. Para alimentar energéticamente el sistema, la empresa municipal prevé usar electricidad procedente de dos nuevos parques eólicos, cuyas autorizaciones están casi listas. La inversión total asciende a 20,7 millones de euros, de los cuales cerca de ocho millones provienen de fondos federales destinados a redes de calefacción eficientes.

La geotermia ofrece ventajas claras: disponibilidad continua, bajas emisiones y estabilidad frente al clima. Aun así, las incertidumbres de la perforación profunda y los elevados costes siguen siendo desafíos importantes. Sin embargo, Prenzlau confía en el potencial de este proyecto. Aunque la conexión a la red no es obligatoria, cada vez más vecinos se interesan por sumarse, y se espera pasar de 3.700 a unas 5.500 viviendas conectadas en los próximos años. "La gente se está uniendo voluntariamente", señala Jahnke.