Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Luz verde al plan de usar la fuerza de un mar primigenio de 200 millones de años para la calefacción
Sociedad
Sociedad

Luz verde al plan de usar la fuerza de un mar primigenio de 200 millones de años para la calefacción

Curiosamente, la idea no es completamente nueva.

Daniel Cáceres Garriga
Olas en tiempo de tormenta en un gran lago embravecido a la cálida luz del amanecer vespertino
Olas en tiempo de tormenta en un gran lago embravecido a la cálida luz del amanecer vespertinoGetty Images

La transformación energética en Prenzlau avanza con paso firme. En esta ciudad del norte de Alemania, un proyecto geotérmico de nueva generación empieza a tomar forma: un pozo de casi mil metros de profundidad permitirá suministrar la mayor parte de la calefacción urbana a partir de 2027, con el objetivo de alcanzar un suministro totalmente renovable en 2030. Según detalla Chip, la iniciativa representa uno de los avances más ambiciosos en calefacción sostenible dentro del país.

Desde hace semanas, una torre de perforación de unos 40 metros preside el paisaje urbano. La maquinaria acaba de alcanzar una capa de arenisca rica en sal perteneciente a un antiguo mar de más de 200 millones de años. De esta profundidad se extraerá agua a unos 44 grados Celsius, que se calentará hasta cerca de 80 grados mediante bombas de calor antes de inyectarse en la red de calefacción. Este sistema podría cubrir aproximadamente dos tercios de la demanda de la ciudad en solo dos años. "Hemos llegado donde queríamos estar", celebró Harald Jahnke, director general de Stadtwerke Prenzlau.

Curiosamente, la idea no es completamente nueva. Ya en los años 80 se instaló una planta geotérmica en la zona, aunque acabó abandonada debido a la corrosión causada por el alto contenido salino del agua. "Las tuberías no eran aptas para el alto contenido de sal", explicó Jahnke en declaraciones previas. Ahora, la tecnología ha avanzado lo suficiente para evitar estos fallos. El antiguo pozo de la época de la RDA servirá de canal de retorno para bombear el agua enfriada de vuelta al subsuelo en un ciclo cerrado.

El proceso es claro y continuo: unos 130 metros cúbicos de agua por hora ascenderán a la superficie, se calentará mediante intercambiadores y bombas de calor, y después la red urbana la distribuirá. Una vez enfriada a unos 15 grados, volverá al pozo original. Para alimentar energéticamente el sistema, la empresa municipal prevé usar electricidad procedente de dos nuevos parques eólicos, cuyas autorizaciones están casi listas. La inversión total asciende a 20,7 millones de euros, de los cuales cerca de ocho millones provienen de fondos federales destinados a redes de calefacción eficientes.

La geotermia ofrece ventajas claras: disponibilidad continua, bajas emisiones y estabilidad frente al clima. Aun así, las incertidumbres de la perforación profunda y los elevados costes siguen siendo desafíos importantes. Sin embargo, Prenzlau confía en el potencial de este proyecto. Aunque la conexión a la red no es obligatoria, cada vez más vecinos se interesan por sumarse, y se espera pasar de 3.700 a unas 5.500 viviendas conectadas en los próximos años. "La gente se está uniendo voluntariamente", señala Jahnke.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 