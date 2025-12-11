Ana, franca sobre los altos precios de los cerrajeros: "Me cobraron 1.125 euros por abrirme la puerta"

Dejarse las llaves en casa o tener un problema con una cerradura puede salir muy caro (especialmente si ocurre de madrugada o en fin de semana), ya que los servicios de cerrajería de urgencia son costosos.

Sin embargo, lo que le ha ocurrido a Ana se sale de cualquier tipo de lógica. Un cerrajero arregló su puerta sin informarle previamente de cuánto le iba a costar y al terminar el trabajo le pidió que le pagara nada más y nada menos que 1.125 euros.

La mujer ha acudido a Antena 3, concretamente al programa Y ahora Sonsoles, para denunciar lo ocurrido y explicar cómo se sucedieron los hechos hasta que el cerrajero le cobró esa elevadísima factura. "Me cobraron 1.125 euros por abrirme la puerta", ha comenzado denunciando.

Ana ha detallado que "teníamos el bombín de la cerradura roto y entonces si cerrábamos no podíamos volver a entrar". En consecuencia, la mujer ha contado que "mi hermana llamó de urgencia para arreglarlo". Un aspecto importante es que "no le dieron presupuesto, solo le dijeron lo que le cobraban por el servicio de urgencia".

Según la versión de la mujer, el cerrajero "no da presupuesto, y ya cuando llega tampoco te dice nada de lo que te va a cobrar. Empieza diciendo que el seguro lo va a pagar, que hay que coger una opción más cara y al final te encuentras con 1.125 euros que tienes que pagar porque ya te ha hecho el servicio".

"Me dijeron: 'Te han timado, eso no cuesta ese dinero'"

En ese momento, Ana no supo reaccionar. Sin embargo, la mujer ha explicado que "tras investigar, un señor que pertenecía a la Asociación de Cerrajeros de Madrid me dijo: 'Te han timado, eso no cuesta ese dinero'".

"Como no nos fiábamos, cambiamos la cerradura después y nos dimos cuenta de que el servicio real costaba 114 euros", ha lamentado Ana, que ha perdido una gran cantidad de dinero tras haber sido engañada por el cerrajero que inicialmente acudió a su casa.