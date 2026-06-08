Antón Losada mira la última encuesta electoral y destaca un detalle que debería preocupar (y mucho) al PP

Las elecciones generales están cada vez más cerca. Sea con adelanto electoral -del que se habla tras los últimos casos que afectan al PSOE- o al término de la legislatura, las encuestas electorales siguen proyectando la estimación de voto de los españoles.

Según el último barómetro de 40db elaborado para El País, el PP amplía su ventaja sobre el PSOE a casi cinco puntos tras la imputación de Zapatero. No obstante, no todo son malas noticias para los socialistas.

El periodista y analista político Antón Losada ha pasado este lunes por Hoy por hoy, de la Cadena SER, donde ha reparado en un detalle que debería ser motivo de preocupación en Génova 13.

"Hay un par de cosas muy interesantes para el partido socialista. En los votantes que tienen entre 18 años y 45 años es la primera fuerza, por delante del PP y de Vox", ha destacado Losada.

La "otra buena noticia" para el PSOE

El analista ha insistido en que esto puede ser un detalle determinante de cara a los próximos comicios: "Es una excelente noticia para el partido socialista y una noticia muy mala para el partido popular, que solo es primera fuerza entre los mayores de 55 años".

Al hilo de esto, Losada ha destacado que entre los votantes entre 35 y 44 año "Vox, por poco, es primera fuerza". Según el periodista gallego, esto demostraría que los jóvenes no votan tanto a la derecha como se dice.

"'Es que la juventud se ha hecho muy de derechas y tal'. Bueno, tanto, tanto, parece que no", ha señalado. Una cuestión que ha enlazado con "la otra buena noticia para el partido socialista".

"Igual que para el PP es buena noticia que su transferencia (de voto) con Vox vuelva a ser positiva para el PP, es que el PSOE por donde está perdiendo es por su derecha, pero pierde muy poco por la izquierda".

"A donde está mandando a gente es a la abstención, casi a uno de cada diez votantes. Es mucho más fácil recuperar a un votante que se ha ido a la indecisión, que a un votante que se ha ido a otro partido", ha sentenciado.