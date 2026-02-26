Juana Rivas y su hijo mayor detallan el supuesto "infierno" que Francesco Arcuri hacía pasar a los dos hijos de la pareja: "Me decían que iban a morir"

Juana Rivas insiste en su versión hacia su expareja en el juicio que se celebra en Italia contra Francesco Arcuri. Este jueves, la granadina ha declarado ante el Tribunal de Cagliari (Cerdeña) que investiga a Arcuri por presunto maltrato a los hijos de ambos. De los supuestos hechos, Rivas ha reiterado que su exmarido golpeaba, escupía y les dedicaba insultos como “bastardos”, hasta el punto de afirmar que "los dos me decían que iban a morir".

En una sesión en la que ha estado presente el acusado y previa a la declaración del hijo mayor de ambos, Gabriel, Juana Rivas ha testificado con un biombo, tal y como había solicitado la Fiscalía.

Rivas ha querido retrotraerse al comienzo de su relación con Francesco Arcuri en Londres, una etapa en la que ya sentía que le "boicoteaba" la vida "sin parar". De aquellos momentos ha espetado que hasta entonces "nunca me había escupido un adulto en la cara, pero él lo hacía".

Siempre según su testimonio, la madre de los dos hijos ha detallado los episodios de malos tratos que le habrían transmitido los por entonces dos menores de edad, que vivían con su padre.

En similares términos, el hijo ha ahondado en "la pesadilla absoluta y una situación de tortura permanente", relatando "vejaciones", "amenazas de muerte", y "maltrato físico y psicológico continuado".

Para Gabriel, su día a día bajo el dominio de su padre se movía en una "situación permanente de miedo y de terror" en el domicilio hasta convertirlo en un "infierno", como ha ratificado en un testimonio que se tuvo que atrasar varias horas del horario inicial previsto.

Una vez finalizada su declaración, estas fuentes han destacado en que el joven la ha realizado "con mucha precisión" y que tras ella "se ha liberado de un peso" al poder exponer los hechos por los que se juzga a su padre, añade EFE.

Una causa independiente a la de la 'vía española'

Este caso es independiente al que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada contra Juana Rivas por presunta sustracción de menores. Este asunto se inició tras la denuncia presentada por su expareja después de que el hijo pequeño no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en España.

El pequeño no regresó a Italia hasta el pasado 25 de julio tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes. Juana Rivas declaró por este asunto el pasado 30 de octubre sin que hasta el momento el juzgado haya resuelto la petición de archivo por parte de sus abogados, precisa Europa Press.

Juana Rivas fue condenada por sustracción de menores a raíz de que en 2016 sacara a sus dos hijos de Italia sin consentimiento del padre alegando que huía de una situación de maltrato. Más tarde, en verano de 2017, permaneció un mes en paradero desconocido con los niños.

El Tribunal Supremo rebajó de cinco a dos años y medio de prisión la pena que le fue impuesta y el Gobierno le concedió el indulto parcial en 2021, a condición de que no cometiera el mismo delito en el plazo de cuatro años. Ello, desde la publicación del real decreto en el BOE, que es del 17 de noviembre de 2021, por lo que una hipotética condena podría afectar a la medida de gracia.