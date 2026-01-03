Juanma, exanalista de conducta de la UCO, revela la clave definitiva para saber si alguien te miente: "Fíjate en lo que hace su cuerpo después de hablar"

Dicen que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Sin embargo, muchas veces detectar una mentira puede ser más difícil de lo que se suele pensar. De hecho, según un estudio de la Universidad Brigham Young en Estados Unidos, solo somos capaces de darnos cuenta entre un 54% y un 56% de las veces.

En este sentido, el exagente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de España (UCO) y experto en comunicación no consciente, Juanma García, quien ha participado en el podcast de 'ROCA PROJECT', ha desvelado un pequeño truco que puede ayudar a identificarlas de forma casi inmediata.

Y, si bien ha reconocido que no hay ninguna evidencia ni ciencia exacta para ello, "lo que sí sabes es que cuando nosotros conocemos cómo se comporta una persona, es decir, conocemos el baseline de esa persona, sabemos cómo se comporta a nivel gestual", destaca el experto, que cree que los gestos y señales que ofrecen suelen dar más información de lo que podemos pensar.

"Cuando estamos en un momento complicado o en un momento de preguntar algo potente y se modifican ciertas conductas a nivel de lenguaje corporal, podríamos intuir que algo está pasando", afirma el experto, que apunta que "ahí es donde podemos afinar más".

Según García, unas de las principales señales que pueden advertirnos que la otra persona nos está intentando mentir u ocultar algo son las contradicciones entre lo que dice y lo que hace, es decir, su lenguaje oral frente al corporal. Para ello, hay que comparar la reacción real (no consciente) frente a la respuesta (lo consciente).

Un ejemplo es cuando una persona dice que sí a través de las palabras, pero, sin embargo, hace con la cabeza el gesto de que no, o al revés. Esto puede significar que realmente la persona nos está mintiendo y que la respuesta que verdaderamente estaba pensando era que "no".

Otros trucos para detectar mentiras son variaciones en el habla, la respiración, el sudor, la reducción de detalles en el discurso del hablante o el distanciamiento con las respuestas. Como curiosidad, según una investigación publicada en Liespotting: Proven Techniques to Detect Deception, de media una persona dice entre 10 y 200 mentiras al día.

Uno de los momentos en los que más se miente es cuando se conoce a una persona. De hecho, tal y como cuenta Robert Feldman, profesor de Psicología de la Universidad de Massachusetts y autor del libro The liar in your life, "decimos dos o tres mentiras durante los primeros 10 minutos de la primera conversación con alguien que acabamos de conocer".