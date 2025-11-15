La borrasca Claudia se cobra su primera víctima en Portugal y deja 28 heridos, entre ellos españoles

Algunos desastres que ha dejado la borrasca Claudia a su paso por el sur de Portugal.

Alerta máxima en Portugal por el paso de la borrasca Claudia. Al menos una persona ha fallecido y otras 28 han resultado heridas, entre ellas españoles, portugueses y británicos, como consecuencia de fenómenos extremos de viento fuerte en el sur de Portugal, que han provocado la caída de un techo en un restaurante y estragos en un camping de Albufeira.

El comandante regional del Algarve de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Vitor Vaz Pinto, en rueda de prensa, ha confirmado que dos de los heridos se encuentran en estado grave. Además, ha informado que estos tienen edades entre los 6 y los 85 años.

El comandante ha explicado en rueda de prensa que la víctima mortal estaba en un camping de la zona de Albufeira afectado por un pequeño tornado. "Lo que se sabe de la víctima mortal es que es de nacionalidad británica, tiene 85 años y es de sexo femenino",

En ese mismo lugar ha habido otros dos heridos graves y tres leves más. En un hotel cercano se han contabilizado 29 heridos leves, cuatro de ellos trasladados al Hospital de Faro.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado a través de una nota publicada en web de la Presidencia su solidaridad con los familiares de la víctima mortal, que ha fallecido esta mañana en un camping de Albufeira, a consecuencia del paso de la depresión Claudia. Además, ha deseado una "pronta recuperación a los ciudadanos heridos".

Por su parte, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha destacado el desempeño y rapidez de respuesta de Protección Civil. "Ante un fenómeno extremo en Albufeira, Protección Civil ha reaccionado con toda su capacidad y la mayor celeridad posible durante esta semana, tan exigente en términos climáticos", ha publicado Montenegro en su cuenta en X (antes Twitter). "Lamentablemente, no se han evitado consecuencias graves. Expreso sentidas condolencias a la familia de la víctima mortal y deseo una recuperación rápida a los heridos", ha añadido.

El responsable del Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM) de Portugal, Carlos Raposa, ha indicado que entre los heridos hay dos menores, de dos meses y siete años de edad, ambos con diagnóstico leve, así como 23 adultos de entre 24 y 70 años de edad.

También ha habido inundaciones en Vila do Conde, al norte de Albufeira, y en Santa Maria da Feira (Aveiro). Los servicios de emergencia han recibido más de 400 avisos desde la madrugada del sábado.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) ha informado de olas de entre 3,5 y 4,5 metros de altura en la costa occidental del país y podrían llegar a los 5 metros al sur del cabo Espichel. En el sur se esperan olas de 3,5 metros de altura.

Cuatro españoles heridos

Cuatro españoles han resultado heridos este sábado como consecuencia del temporal en Portugal, de los cuales tres ya han sido dados de alta y uno permanece hospitalizado, tal y como han podido confirmar las autoridades a la Agencia de noticias Efe.

De los heridos, cuyas edades están comprendidas entre los 9 y los 54 años, tres de ellos han sido leves, mientras que un hombre permanece hospitalizado en el Hospital de Faro tras resultar herido "ligero", según ha corroborado una fuente de la ANPEC.