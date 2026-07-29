La casa más antigua del mundo tiene cinco mil años y aún conserva su mobiliario de piedra

Contar con una casa llena de historia es un lujo no al alcance de cualquiera. Objetos de comienzos del siglo XX, muebles victorianos, cacerolas y utensilios de siglos más atrás... Pedazos de una historia que languidecen cuando se comparan con la llamada 'casa más antigua del mundo'.

5.000 años contemplan a esta edificación llamada Knap of Howar y ubicada en Papa Westray, una pequeña localidad en la islas Orkney (castellanizadas como Orcadas), un archipiélago al norte de Escocia. Aunque su traducción literal no es posible por no existir certeza documental del origen de los términos, se cree que podría provenir del nórdico antiguo. Así, se podría hablar de la 'loma de los montículos'.

Aunque las cifras bailan cuando se hablan de eras tan antiguas, los análisis tradicionales llevaban la ocupación activa de Knap of Howar a entre el 3800 y el 2800 a. C. Estudios más recientes, como el publicado el pasado año, sitúa su construcción a finales del cuarto milenio antes de Cristo y su abandono alrededor del 2.900 a. C.

El complejo, de recóndito acceso pero de sobresaliente interés historiográfico, consta de dos edificios neolíticos rectangulares adyacentes, conectados por un pasadizo bajo.

De las dos estructuras, la mayor servía de espacio para el día a día, mientras que la segunda y algo más pequeña se sospecha que hacía las veces de taller o, en algunos momentos, de vivienda adicional. Más que una casa en sí misma, Knap of Howar era una granja organizada, con espacio para las labores, la convivencia intrafamiliar e interfamiliar con otros núcleos

Ni siquiera el paso de los miles de años ha borrado la esencia de una construcción del todo legendaria. En el interior aún permanecen los 'pilares' del proyecto, desde tabiques a compartimentos o incluso muebles y camas. Aunque el techo ha desaparecido, buena parte del interior se conserva.

Esto es posible, explican los expertos, por los depósitos acumulados alrededor de los edificios, un legado arqueológico producto de la vida cotidiana, y la calidad de la piedra y otros elementos empleados, en un ejemplo de sostenibilidad cuando ni siquiera existía ese concepto.