Óscar López reprende a Ayuso por sus explicaciones sobre el ático comprado: "Una versión muy contradictoria de algo inexplicable"

El diario El País ha informado este miércoles de que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo de 485 metros cuadrados en Chamberí para que Isabel Díaz Ayuso lo utilice como "oficina temporal" debido a las obras que hay en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional.

Poco ha tardado la presidenta madrileña en hacer declaraciones al respecto y asegurar que se trata de una "campaña de desprestigio": "Están para ver si se me echa la gente encima. Aquí se ha obrado de mala fe por cómo se ha contado y cuándo". No ha confirmado si la utilizará como oficina y ha señalado que ella no ha realizado la compra y que no ha sido para ella.

Las reacciones han surgido al instante y, entre otras figuras políticas, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López ha hecho unas declaraciones al respecto ante los medios en Navalcarnero (Madrid) y ha asegurado que van a "pedir el expediente".

"Una versión muy contradictoria"

"Creo que suena mal. Lamentablemente una vez más hemos escuchado una versión muy contradictoria de algo inexplicable", ha comenzado pronunciando. Asegura que "desde luego vamos a pedir el expediente para la compra de ese edificio porque no tiene justificación".

"Yo, desde luego, soy ministro y soy incapaz de pensar cómo haría un expediente para comprar un ático en Chamberí, no sé si por cuatro, por cinco, por seis millones, no sé cómo se justifica un expediente así, es muy difícil", ha añadido.

Sobre las palabras de Ayuso, que apuntó que quizá quien vaya a esa "oficina temporal" sea un consejero, López comenta que "sí, la han pillado una vez más, con el carrito del helado": "Le pasó en Rascafría, le pasó en Chamberí... Vimos todos que una vez los vecinos de Rascafría la vieron llegando a un chalet que había comprado en Rascafría, con el dinero de todos".

"Yo, de verdad, que lo lamento. Porque si la señora Ayuso quiere tener una residencia oficial, lo tiene que decir públicamente y aprobarlo con transparencia, pero lo que no puede es seguir comprando residencias de verano con dinero de todos los madrileños sin dar explicaciones", ha rematado.