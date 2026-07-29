Emilio Delgado hace un análisis muy contundente sobre el ático comprado de Ayuso: "Es la presidenta con la cara más dura del mundo"

El portavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, ha reaccionado con contundencia a la información publicada en exclusiva por el diario El País en la que contaba que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de más de 400 metros cuadrados con motivo de utilizarlo de "oficina temporal" debido a las obras en la Real Casa de Correos.

Ha sido la noticia del día. Poco después de salir a la luz e inundar las redes sociales de reacciones, Isabel Díaz Ayuso se ha defendido alegando que se trata de una "campaña de desprestigio" y que se ha obrado "de mala fe por cómo se ha contado y cuándo". Tampoco ha desvelado si la oficina la utilizará ella, pero sí ha dejado caer que no sabe si quizá vaya algún consejero o consejera.

Delgado ha sido muy crítico, como de costumbre, y ha hecho una intervención en Malas Lenguas dando su perspectiva: "Tenemos una empresa pública que compra un inmueble que no estaba presupuestado, que lo oculta durante tres meses en la página de transparencia, que cuando le cogen, resulta que no solamente no da el precio total del inmueble, sino que las versiones sobre su uso cambian en cuestión de horas en el gobierno de la Comunidad de Madrid".

"Está tomando a sus votantes por idiotas"

Recuerda lo que pasó el año anterior: "Compraron un chalet en la sierra para anexionarlo al Parque Nacional de Guadarrama y finalmente no se ha producido esa anexión todavía, pero la presidenta lo disfruta con sus familiares los fines de semana".

Para el portavoz de Más Madrid, Ayuso es "la presidenta con la cara más dura del mundo": "Le pagamos los viajes, le pagamos los pisos, ya tiene el chalet de la Sierra, tiene este otro en Chamberí y tiene los dos que ha pagado su novio con las comisiones de Quirón".

Lamenta que quizá Ayuso "está tomando a sus votantes por idiotas, yo si fuera votante de Ayuso me sentiría bastante ofendido, el resto no, porque muchísima gente sabe en Madrid lo que es Ayuso, pero todavía hay gente que ha confiado en ella y la ha votado y con esa confianza está haciendo de su capa un sallo y está tomando a todo el mundo por imbécil".