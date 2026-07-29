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Cristales de 12 metros y 50 toneladas a 58 grados: la cueva más extraordinaria de la Tierra lleva prohibida desde 2009 y nadie aguanta dentro más de 10 minutos
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Cristales de 12 metros y 50 toneladas a 58 grados: la cueva más extraordinaria de la Tierra lleva prohibida desde 2009 y nadie aguanta dentro más de 10 minutos

Se encuentra en México.

Redacción HuffPost
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Cristales en la cueva de Naica, en México
Cristales en la cueva de Naica, en MéxicoAlexander Van Driessche, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

En México, más concretamente en la localidad de Naica, se encuentra la Cueva de los Cristales, probablemente la cueva más extraordinaria de la Tierra. La misma está conectada a la mina de Naica a 300 metros bajo la superficie.

Su nombre se debe a que la cueva está cubierta de cristales de yeso translúcidos. Los mismos se entrecruzan, sobresalen del suelo y del techo, y alcanzan longitudes de 10 a 12 metros y diámetros de aproximadamente un metro.

En concreto, el cristal más grande que se ha encontrado en la cueva tiene entre 11 y 12 metros de largo y un espesor de un metro. Los expertos estiman que el peso de ese cristal es de 50 toneladas.

Tal y como informa la revista alemana de divulgación científica Forschung und Wissen, en el interior de la Cueva de los Cristales, la temperatura es de 58 grados Celsius y la humedad se sitúa entre el 90% y el 99%, unas cifras que hacen que nadie pueda aguantar dentro de la cueva más de 10 minutos.

En ese sentido, desde el mencionado medio de comunicación explican que "el cuerpo humano se enfría mediante la evaporación. En la cueva de cristal de Naica, este mecanismo deja de funcionar porque el aire, a unos 58 grados Celsius, está casi completamente saturado de vapor de agua. El sudor permanece en la piel, mientras que el agua caliente se condensa en las vías respiratorias".

Por ese motivo, en una serie de expediciones científicas realizadas entre 2006 y 2009, los técnicos desarrollaron trajes con elementos refrigerantes y una mochila llena de aire respirable refrigerado, lo que permitía poder aumentar el tiempo de permanencia en la cueva a entre 30 y 50 minutos. No obstante, desde el año 2009 la Cueva de los Cristales permanece cerrada a visitantes, periodistas e investigadores.

Redacción HuffPost
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