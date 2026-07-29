El juez Calama autoriza investigar las cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas, su secretaria y su socio Julio Martínez y marca una fecha clave: el 1 de enero de 2020

Vía verde judicial a investigar las cuentas de Zapatero y su entorno. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, responsable de la 'caso Plus Ultra' en el que está imputado el expresidente, ha autorizado a la UDEF a reclamar a las entidades bancarias información sobre los movimientos y situación de más de 10 cuentas a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas Alba y Laura, su secretaria, María Gertrudis Alcázar, así como de su amigo y socio Julio Martínez Martínez.

La orden dada por el juez Calama en un auto alcanza también a varias empresas del entorno societario de Julio Martínez Martínez y cuenta con una fecha clave. La autorización a la Unidad Especializada en Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tiene efecto para investigar lo ocurrido en esas cuentas a partir del 1 de enero de 2020, poco antes de que se sucedieran los acontecimientos alrededor del controvertido rescate de la aerolínea.

Sin embargo, el juez del caso marca una advertencia a los agentes, que "en el caso de que los servicios centrales de la entidad bancaria no tengan acceso a dicha información, bajo ningún concepto se contacte con la sucursal bancaria en cuestión".

La UDEF pretende cruzar esos datos con los movimientos vía sucursales bancarias con los que ha detectado y que apuntan a transferencias de cientos de miles de euros a Zapatero y sus hijas en lo que los investigadores sospechan que constituye una trama de tráfico de influencias en relación al rescate de Plus Ultra. En esta causa está imputado el expresidente y exlíder socialista por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, así como sus hijas, responsables de la empresa What the Fav, y la secretaria personal.

Novedades sobre la secretaria de Zapatero

Entre las novedades que pretende investigar el juez está el patrimonio de Gertrudis Alcázar tras averiguar que compró una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid), donde gobernaba su hermana, por 132.055 euros sin hipoteca mediante pagos periódicos por transferencia entre 2021 y 2023.

De la secretaria, la UDEF apunta que "tendría un papel relevante" en la presunta operativa, "constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos".