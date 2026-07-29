Solastalgia, el dolor psicológico que pueden dejar los incendios: "Es abrumador cuando miras un paisaje y dices 'ya no está'. Es un duelo enorme"

"Solastalgia es algo que, sin saber su significado, estamos sintiendo todos en mi pueblo, Las Navas del Marqués, tras el fuego que ha arrasado parte de nuestro pinar". Estas palabras pertenecen a un post de la psicóloga Ángela Rodríguez, pero no son de este verano. Las publicó el año pasado para hablar sobre la angustia o dolor psicológico que puede causar el deterioro ambiental "de un lugar que se considera hogar".

La vigencia de su texto es absoluta y, de hecho, Rodríguez atiende la llamada de El HuffPost confinada en esa localidad abulense [unas horas después fue levantada esa limitación], por el macroincendio que ha vuelto a asolar la zona.

"El año pasado me pilló el fuego de cerca, porque se nos quemaron cerca de 800, 900 hectáreas de un pinar. Se controló muy fácil. Lo que ocurre es que el impacto visual luego, cuando se limpió, fue muy duro", describe. Este verano, el fuego también ha entrado en Hoyo de Pinares, su otro pueblo, el materno.

Hace cuatro años, ese municipio también "fue arrasado" por el incendio de Cebreros: "Llevo cuatro años sufriendo esta situación. Por eso el año pasado necesité expresar ese sentimiento que tenía cada vez que iba al pueblo".

Lo describe como una "desolación brutal": "Ir por la carretera y llorar, ser incapaz de reconocer esos montes. Al fin y al cabo, yo había vivido ahí en verano, corriendo entre esos pinares".

Validar el sentimiento

Rodríguez, que trabaja en el centro de psicología MAVI, en Ávila capital, también es voluntaria ERIE de la Cruz Roja (Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias que se activan en este tipo de situaciones). Como recuerda, "el año pasado estaba haciendo asistencia a mis propios vecinos, cuando yo misma estaba destrozada". De ahí nació su necesidad de escribir sobre la solastalgia, para "dar voz a que eso que estábamos sintiendo, que existe, es real".

"Ir por la carretera y llorar, ser incapaz de reconocer esos montes. Al fin y al cabo, yo había vivido ahí en verano, corriendo entre esos pinares"

"Teníamos que validar lo que sentíamos, porque mucha gente decía '¿cómo puedo estar sintiéndome así por un pinar, que no es una persona, que no se ha muerto un familiar?", apostilla.

Rodríguez señala que hay personas que pueden verse especialmente afectadas, como las más vinculadas a la naturaleza; los mayores, por su "arraigo brutal a esa zona" o los ganaderos, que están "en contacto directo con ese paisaje prácticamente a diario".

Rescoldos tras el fuego en el incendio de Ávila fotografiadas el 27 de julio de 2026. Europa Press via Getty Images

Fue el filósofo ambiental australiano Glenn Albrecht quien acuñó el término solastalgia. Preguntada por cómo lo definiría ella, la psicóloga es rotunda: "Por desgracia, tienes que sentirlo para saber lo que es".

"Es abrumador cuando miras un paisaje y dices, 'ya no está'. Es un duelo, es un duelo enorme. Si hablamos de duelo tenemos que hablar de vacío, de tristeza y de pérdida. Además se nos pueden juntar muchísimos sentimientos de angustia o de ansiedad, porque no sabemos cuándo se podrá recuperar... Es la incertidumbre de cuándo va a volver a ser y si volverá a ser así alguna vez", prosigue. Y enfrentarse a que toca aceptar que "esto ahora ya es así".

"Se nos pueden juntar muchísimos sentimientos de angustia o de ansiedad, porque no sabemos cuándo se podrá recuperar"

Ella misma estuvo movilizada el viernes en Cebreros con Cruz Roja para dar asistencia psicológica a los vecinos afectados. "Las personas en esa situación sienten una incertidumbre brutal, que les hace generar pensamientos muy catastróficos", afirma. De ahí que lo primero que traten de hacer sea "hacerles parar, que acepten vivir el aquí, el ahora, en la información que estamos teniendo".

"Hay que darles información veraz, nada de falsas esperanzas, pero sobre todo hacerles ver que nuestra mente no sabe discernir bien en un momento de crisis si es una realidad o un pensamiento. Si ellos están generando pensamientos muy catastróficos, su cuerpo reacciona ante esos pensamientos", puntualiza.

Guardia Civil en Las Navas del Marqués el 28 de julio de 2026. Europa Press via Getty Images

No adelantar acontecimientos es crucial, y también orientarse por información que sea correcta y oficial. "En esos pueblos todo el mundo nos conocemos y quien no tiene un primo, un amigo, un vecino, ha pasado por una zona, lo ha podido ver de una forma mucho más magnificada de lo que es, se empiezan a extender bulos...", expone.

La psicóloga aprovecha para poner en valor el esfuerzo de "los de a pie, que son los vecinos que se han puesto a recoger agua, ropa, están haciendo bocadillos, trayendo comida. Todos esos son los pequeños héroes".

Acompañar y escuchar

Para acompañar y arropar a los afectados, aunque no se tenga formación psicológica, pasa a su juicio por "no minimizar" su sufrimiento, algo que se tiende a hacer. Es habitual recurrir a frases como 'al menos no ha muerto nadie', que obviamente es lo positivo de la situación, pero podemos estar invalidando lo que la otra persona está sintiendo.

"El tiempo pondrá todo en su sitio, ya se pasará, no te ha pasado nada, estáis todos bien, podría haber sido peor... Hay muchísimas frases, clichés, que lo que pueden hacer es todavía hundir más a la persona. Algunas pueden sentir que no son lo suficientemente fuertes, que son incomprendidas o que no tienen derecho a sufrir tanto como están sufriendo. Ese tipo de frases no tienen nunca ninguna cabida cuando hablamos en situaciones de salud mental", subraya.

"Hay muchísimas frases, clichés, que lo que pueden hacer es hundir más a la persona. Pueden sentir que no son lo suficientemente fuertes o que no tienen derecho a sufrir tanto como están sufriendo"

Rodríguez llama a evitar todo lo que les impida "mostrar sus emociones tal como las están sintiendo", porque eso es invalidar. Pasa por ejemplo con el 'hay quien está peor que tú': "¿Quiénes somos nosotros para decir quién está peor y quién no está peor? Son contraproducentes ese tipo de comentarios".

Sobre qué sí decir, la especialista recomienda dirigirse a la persona "siempre desde el 'te entiendo, te acepto, lo comprendo y lo respeto": "Por ejemplo, ¿quieres contarme cómo lo has vivido? ¿Quieres contarme lo que estás sintiendo? ¿Quieres contarme los miedos que tienes? Porque estoy aquí, quiero escucharte, me interesa escucharte. No he vivido esto que tú estás viviendo, pero imagino lo duro que debe ser una pérdida tan grande".

"Cuanto más nos lo expliquen, más se desahogan y mejor los entenderemos. Cuanto más sacas, más sacas, más sacas, cada vez va haciéndose más pequeñita la bola que tenemos dentro", resalta.