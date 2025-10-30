La despiden durante el embarazo, el juez da la razón a la empresa y debe pagar 3.400 euros: "Esa actitud no merece una medalla"

Una asesora fiscal junior fue despedida semanas después de comunicar su embarazo a la empresa que acababa de contratarla, Koeleman Accountants & Tax Advisors, con sedes en Rijswijk y Voorschoten. Aunque la mujer alegó discriminación por razón de género, los tribunales no encontraron pruebas suficientes para respaldar su acusación.

La historia comenzó en noviembre de 2023, cuando la candidata fue seleccionada tras tres entrevistas para un contrato anual con un mes de prueba, con un salario bruto de 4000 euros mensuales. Al día siguiente de recibir la oferta, informó a la empresa sobre su embarazo. Según su versión, esta revelación motivó su despido. Sin embargo, Koeleman negó esta relación causal y argumentó que el rendimiento de la empleada no cumplía con las expectativas.

Durante el caso judicial, uno de los directores dijo que no le parecía conveniente capacitarla primero, después de lo cual se tomaría una licencia de maternidad por un período de tiempo más largo. "Esta actitud de Koeleman ciertamente no merece el premio de belleza", dijo el juez.

Durante el proceso también se revelaron conversaciones en las que la trabajadora proponía reducir su jornada laboral tras la baja de maternidad, lo que contradijo su versión inicial. Además, su incorporación al puesto se retrasó diez días, aunque recibió el salario correspondiente. En su primer día, se ausentó por enfermedad y solo trabajó dos jornadas más antes de que la empresa rescindiera el contrato dentro del periodo de prueba.

La demandante solicitó una compensación de más de 51.000 euros, alegando despido discriminatorio. No obstante, tanto el tribunal de distrito como el de apelación concluyeron que no se había demostrado que el embarazo fuera la causa del despido. La empresa justificó su decisión en la falta de conocimientos técnicos y la escasa conexión con el equipo.