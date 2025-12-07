La Guardia Civil investiga un posible caso de violencia machista en el Viso del Alcor (Sevilla)

La Guardia Civil ha detenido en la noche de este sábado a un hombre tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor, en la que se había declarado un incendio. El suceso que se investiga como un posible asesinato machista.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, la mujer, de 30 años, presentaba signos de violencia por uso de arma blanca.

Tras el aviso por el incendio en una vivienda de El Viso del Alcor, agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta ese lugar y encontraron el cadáver de la mujer con signos de violencia, aunque será la autopsia y la investigación las que determinen si la muerte fue anterior o posterior al incendio. No obstante, según el mandatario, la Guardia Civil lo investiga como un posible asesinato machista, ya que el detenido podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental con la mujer.

Ella no se encontraba inscrita en el sistema Viogen de protección de las víctimas de violencia de género, pero el detenido sí lo estaba fruto de una relación anterior con otra mujer.

Toscano ha hecho un llamamiento para que "cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada o cualquier persona de su entorno acuda y formule las denuncias pertinentes ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Cómo pedir ayuda

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.