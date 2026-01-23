La Justicia absuelve al ex director de seguridad de Adif de la condena del accidente de Angrois

El director de Seguridad de Adif cuando tuvo lugar el accidente del Alvia en Santiago, Andrés Cortabitarte, en una imagen de archivo.

Nuevo giro de tribunales en relación con las condenas por el accidente de Angrois (Santiago de Compostela) de 2013. El exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte ha sido absuelto de su sentencia a dos años y medio de prisión en una decisión tomada por la Audiencia Provincial de A Coruña. Con esta decisión, la única persona condenada por el mayor accidente ferroviario de la historia de España, que dejó 80 muertos y 140 heridos, es el maquinista, Francisco José Garzón Amo.

Cabe recordar que tanto al maquinista como a Cortabitarte se les procesó por 79 delitos de homicidio -no se contabilizó a la 80ª víctima mortal, al fallecer después del accidente- y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave, una condena que además de la pena de prisión también incluyó cuatro años y medio de inhabilitación para el ejercicio de sus profesiones o una indemnización de más de 25 millones de euros.

Esta decisión se conoce apenas cinco días después de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado la vida de 45 personas y dejado decenas de heridos, seis de ellos aún en la UCI. Pero trasciende también después de una espera de 11 años para que se iniciase el macroproceso que tuvo lugar en el verano de 2024 y cuyo desenlace terminó con sendos recursos de la Fiscalía y del propio Adif en lo referente a Cortabitarte.

La Fiscalía y Adif presentaron el recurso, a mayores de Cortabitarte y su aseguradora

Concretamente, el tribunal provincial llegó a admitir a trámite más de un centenar de recursos, del que ha trascendido este viernes que se ha estimado tanto el recurso presentado por el propio Andrés Cortabitarte en su defensa legal y por la aseguradora contratada -AGCS-, así como por la propia Fiscalía y el Adif.

Él, Cortabitarte, era el único alto cargo que llegó a ser imputado, en medio de fuertes protestas de los afectados reclamando responsabilidades políticas a los exministros de Fomento -antigua cartera de Transportes- Pepe Blanco (PSOE) o Ana Pastor (PP), pero también al expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo o al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Con todo, y según recoge La Voz de Galicia, el voto no ha sido unánime y una de las tres magistrada de la Audiencia Provincial de A Coruña ha discrepado de la sentencia que se publica hoy, de 268 páginas, mediante un voto particular. A pesar de ello, la mayoría del tribunal considera que no es posible procesar a Cortabitarte por la prueba presentada en el juicio, al considerar que no está demostrado que hubiera una acción concreta que el ex alto cargo del Adif tuviera que realizar obligatoriamente y que no habría efectuado.

¿Cómo justifica el tribunal la absolución?

¿Cuál era esa acción que el tribunal coruñés considera que no influye? La de que el por aquel entonces director de seguridad en la circulación de Adif analizase el riesgo de exceso de velocidad en el tramo en el que tuvo lugar el brutal accidente de Angrois. Un tramo que carecía del sistema de seguridad de frenado automático ERTMS y tan solo contaba con el ASFA, que se limita a advertir al maquinista.

"No se ha probado con la debida certeza que su ámbito funcional lo colocara [a Cortabitarte] en una posición de garante específico respecto del riesgo ocurrido y que determinó los resultados", se recoge en la sentencia, en la que también se argumenta que "no puede afirmarse que la presunta omisión de las acciones descritas equivalga a causar el resultado en el sentido de afirmar que causó lesiones o muerte de forma imprudente".

Jarro de agua fría para víctimas y afectados

También es necesario recordar que la reclamaciones de los colectivos de afectados por la tragedia que tuvo lugar el verano de 2013 en la curva de A Grandeira no se quedaron solo en la demanda de una comisión técnica de investigación independiente y a escala comunitaria sino también al temor a que la Fiscalía recurriese la condena de Cortabitarte o que María Esther Mateo "continúe como Directora de Seguridad del ADIF".

El colectivo envió una carta y reclamó una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, pero finalmente los temores se cumplieron y el ministerio público dio el paso para reclamar la exculpación de Adif y, por tanto, de su único ex alto cargo condenado en el juicio.