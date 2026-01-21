Cronología completa del accidente de Adamuz: Adif estima que la colisión entre el Alvia y el Iryo fue "entre las 19:43'40" y las 19:43'45"

La tragedia de Adamuz sigue sin apenas respuestas. El Gobierno, Adif y Renfe han ofrecido la última hora de un accidente "muy extraño" cuyas causas siguen bajo estudio e investigación aunque sí han podido reconstruir ya los hechos claves, ocurridos en escasos minutos a partir de las 19:43.

Mientras avanzan las tareas sobre el terreno, las autoridades han confirmado la muerte de 43 personas por el descarrilamiento y choque entre los trenes de Iryo y Alvia, una colisión que los responsables técnicos han podido situar en un cronograma aproximada. Según Adif, el impacto tuvo lugar "entre las 19:43'40" y las 19:43'45", en palabras del director de tráfico de la empresa, Ángel García de la Bandera.

Esto es minuto y medio antes de que se produjera la primera llamada del maquinista del Iryo alertando de un "enganchón" de su tren y aún ajeno al desastre.

Al comienzo de su intervención Óscar Puente ha vuelto a remarcar que "hablar de causas sin tener las conclusiones es precipitado y poco respetuoso con las víctimas", por lo que ha rechazado entrar en "especulaciones". Tampoco las han querido formular los altos cargos de Adif y Renfe que han participado en la rueda de prensa, aunque sí han ofrecido otras claves para comprender qué pasó y cuándo pasó con exactitud

Cronología exacta del accidente

García de la Bandera, director de tráfico de Adif, ha ofrecido una reconstrucción del minuto a minuto del accidente, detallando las horas de las comunicaciones y los hechos relevantes, aunque sin poder detallar en concreto el instante de la colisión entre el Alvia y el Iryo.

No obstante, el alto cargo de Adif sí ha planteado que la hora "que fijamos aproximadamente de la colisión" y ha datado los principales hitos en forma de llamadas y contactos tras el accidente inicial.

19:43'40" o 19:43'45" previsión de la colisión entre el Alvia y el Iryo que acaba de descarrilar. Adif fija estas horas, a falta del dato exacto ,por ser "cuando se registra la caída de la tensión en la red de la zona".

que acaba de descarrilar. Adif fija estas horas, a falta del dato exacto ,por ser "cuando se registra la caída de la tensión en la red de la zona". A las 19:45'02" Se recibe la primera llamada del tren Iryo , que informa de un enganche. Al finalizar la llamada se observa que no hay energía en la catenaria de las vías.

Se recibe la , que informa de un enganche. Al finalizar la llamada se observa que no hay energía en la catenaria de las vías. 19:46'07" Se recibe de la llamada del tren que venía detrás de Iryo, que informa de que no hay tensión. Tras esto se intenta hablar con el maquinista del Alvia, ambas sin respuesta.

19:49'33" Se consigue hablar con la interventora del tren Alvia, que detalla haber sufrido un golpe en la cabeza; se oye de fondo que otro operador hablaba con el tren Iryo, tratando de arreglar el enganchón

19:49'35" Vuelve a hablar el maquinista del tren Iryo, que comunica el descarrilamiento y un pequeño incendio. Ahí pide cortar el tráfico

19:50 Se da aviso a los servicios de emergencia y se activan los protocolos convencionales

20:15 El maquinista del tren que iba detrás del Iryo informa de que él y otras dos personas van a inspeccionar la vía a pie.

20:15: A esa hora se ordena la suspensión de circulación y el retroceso a las estaciones de origen. Se empieza a activar el comité de crisis.

El responsable de Adif detalló posteriormente el plan de respuesta una vez se activaron todos los protocolos de activación de sistemas de emergencia, tanto autonómicos como de la propia empresa pública responsable de la red ferroviaria.