Ni quemaduras ni calor: las novedades que triunfan en Lidl para que disfrutes de la primavera y el verano

Llega el buen tiempo y lo que más apetece es pasar las tardes en el exterior. Si además tienes terraza o jardín en casa, más motivo para no estar encerrado entre cuatro paredes.

El único inconveniente en estos casos es el sol y los peligros que conlleva. Si te despistas a la hora de usar protector o estás demasiado rato expuesto, no te librarás de las quemaduras.

También puedes sentirte incómodo si hace demasiado calor. Aunque en primavera las temperaturas suelen ser agradables, este año va a ser más cálido de lo habitual, con máximas que ya son propias del comienzo del verano.

En estos casos se hace necesario una barrera de protección que evite la acción directa del sol sobre tu piel. Por ejemplo, sombrillas y toldos.

Lidl ha puesto a la venta algunos de estos productos. Échales un vistazo si necesitas estar a cubierto en tu terraza o jardín. Varios de ellos ya han llamado la atención de los consumidores gracias a sus características y precio económico.

Los productos de Lidl para protegerte del sol

La cadena de supermercados alemana tiene a la venta en este momento los siguientes productos para que el sol no te haga daño y sentirte más cómodo en el exterior:

Sombrilla: ofrece protección UV especialmente eficaz (factor de protección solar 80, según Lidl). Tiene forma rectangular, así que es ideal para terraza y balcón. Cuesta 19,99 euros.

ofrece protección UV especialmente eficaz (factor de protección solar 80, según Lidl). Tiene forma rectangular, así que es ideal para terraza y balcón. Cuesta 19,99 euros. Toldo ajustable: está compuesta por una lona con revestimiento repelente al agua y a la suciedad. Gracias a su manivela extraíble podrás desplegar y replegar de manera cómoda. Cuesta 56,99 euros.

está compuesta por una lona con revestimiento repelente al agua y a la suciedad. Gracias a su manivela extraíble podrás desplegar y replegar de manera cómoda. Cuesta 56,99 euros. Sombrilla con iluminación LED: tiene 36 luces LED con 3 colores ajustables, blanco cálido, blanco neutro y blanco frío, la autonomía es de 4 horas. También dispone de protección UV factor 80. Cuesta 74,99 euros.

tiene 36 luces LED con 3 colores ajustables, blanco cálido, blanco neutro y blanco frío, la autonomía es de 4 horas. También dispone de protección UV factor 80. Cuesta 74,99 euros. Carpa plegable: se puede utilizar como pabellón semiabierto o como toldo. Ofrece protección visual mediante 2 paredes laterales. Además, tiene un lado con ventana. Cuesta 69,99 euros.

se puede utilizar como pabellón semiabierto o como toldo. Ofrece protección visual mediante 2 paredes laterales. Además, tiene un lado con ventana. Cuesta 69,99 euros. Esterilla para privacidad: no es necesariamente para el sol, también sirve para protegerte del viento y para ganar en privacidad en tu balcón. Cuesta 16,99 euros.

Puedes adquirirlos en la tienda online de Lidl, aunque la sombrilla se encuentra también en las tiendas físicas de la cadena.

Otras novedades de Lidl que han dado que hablar esta semana son la aspiradora 2 en 1 para quitar el polvo de casa y las mesas para terraza y jardín, que puedes utilizar junto a estas sombrillas.