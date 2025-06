La OCU alerta de la nueva estafa de Airbnb: te puede dejar sin dinero, sin alojamiento y con un gran problema legal

Con la llegada de las vacaciones, aumentan las estafas relacionadas con viajes, especialmente en plataformas como Airbnb. Según alerta la OCU, una de las más recientes es el timo del cupón, donde un desconocido intenta venderte un supuesto cupón de alojamiento que afirma no poder usar. Suele ofrecerlo a un precio muy atractivo para convencerte rápidamente. Esta práctica, sin embargo, puede dejarte sin dinero, sin alojamiento o incluso con un problema legal si el verdadero propietario desconoce el alquiler.

Existen dos grandes riesgos en este tipo de estafa: que el alojamiento ni siquiera exista o no esté disponible, o que la persona que te vende el cupón esté actuando a espaldas del dueño legítimo. Además, estás compartiendo tus datos personales con un posible delincuente. Si además te propone pagar fuera de la plataforma de Airbnb —por ejemplo, por Bizum o transferencia—, es una señal clara de estafa.

La principal recomendación es no salir nunca de la plataforma oficial. Airbnb cuenta con sus propios canales de comunicación y pasarela de pago segura, lo que permite rastrear a los anunciantes, intervenir en disputas y proteger al consumidor. Cualquier intento de llevarte a un canal alternativo de comunicación, como WhatsApp o redes sociales, debe levantar sospechas.

Otro punto importante es que los cupones de Airbnb solo son válidos si los emite la propia plataforma, y además no son transferibles. Eso significa que, incluso si compras un cupón a otro usuario, no podrás canjearlo. No hay forma de verificar si ese cupón ya ha sido usado o asociado a otra cuenta, por lo que el riesgo de pérdida es total.

El problema no se limita a Airbnb. En otras plataformas como Booking, también se han dado casos en los que, tras hacer una reserva legítima, el viajero recibe un correo de supuesta cancelación, lo que abre la puerta a que un estafador retome el contacto y reinicie el proceso fuera de la plataforma. Estas técnicas sofisticadas aprovechan la confianza inicial para cambiar de canal y ejecutar el fraude.

Para protegerte, es fundamental seguir las reglas de la plataforma desde el primer momento. Nunca completes pagos fuera de su sistema, guarda todas las comunicaciones y utiliza exclusivamente los servicios de atención al cliente oficiales. La prevención es la mejor defensa ante una ciberdelincuencia cada vez más sofisticada.