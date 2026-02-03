La ola de frío polar en Florida provoca que las iguanas se caigan de los árboles: "Parecían muertas"

Una iguana, congelada y caída en el césped por el frío extremo en Florida

El estado de Florida (EEUU) está siendo testigo de un acontecimiento extraño, cuando menos. La ola de frío polar que está impactando de lleno en el territorio estadounidense está afectando a todos los vecinos del estado... pero también a la flora y la fauna.

Y entre este último grupo, el frío está teniendo efectos devastadores en unos animales en concreto, las iguanas, un animal para nada acostumbrado a las gélidas temperaturas que está soportando Florida.

En las´ultimas fechas se acumulan imágenes de iguanas cayendo de los árboles de forma masiva y con una característica común: están congeladas por el frío causado por una enorme masa de aire polar procedente de Canadá.

La escena es del todo impactante, especialmente cuando hablamos de un estado, Florida, conocido por su clima soleado, sus playas y los paisajes y ambientes de Miami.

"Hoy estábamos en el jardín botánico. Vimos unas diez iguanas caídas de los grandes árboles de la carretera. Parecían muertas", explica un ciudadano noruego a la prensa de su país de origen con la sorpresa del hallazgo natural en mitad del célebre estado del sureste de EEUU.

Explican los expertos que las iguanas se mueven en condiciones ideales en temperaturas cercanas a los 30 grados, por lo que el frío extremo les anula. No en vano, sus funciones corporales se ralentizan, añaden las fuentes consultadas por la prensa local.

Esa ralentización se convierte en paralización y las iguanas se endurecen tanto que, ante su debilitamiento muscular acaba cayendo de los árboles en estado de congelación o semicongelación.

Hasta el momento, voluntarios y colectivos animalistas han informado ya de "centenas" de rescates de iguanas caídas, algunas de ellas muertas. La mayoría, no obstante, no presenta heridas y 'simplemente' se caen de los árboles por encontrarse "aturdidos". Una vez son atendidas y vuelven a una temperatura corporal más adecuada, recuperan su funcionalidad.