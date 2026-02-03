Un psicólogo hace una reflexión inapelable sobre la prohibición de usar las redes sociales a los menores de 16 años: señala si hay "censura"

La prohibición de usar las redes sociales a los menores de 16 años es una medida que ha generado toda una ola de reacciones. Desde el propio Elon Musk, dueño de la red social X, quien ha llamado a Pedro Sánchez "tirano y traidor de España", hasta los propios ciudadanos a pie de calle.

Entre todas las opiniones está la de un psicólogo que ha dado una serie de declaraciones ante los micrófonos de Europa Press reflexionando sobre si los límites a estos adolescentes son buenos para ellos o no.

Lo primero que ha comentado el psicólogo es que el cerebro adolescente "aún está en desarrollo", sobre todo en las áreas del "autocontrol" y la "regulación emocional". Sin duda, la prohibición no es "caprichosa" para él, sobre todo porque muchos menores no están "preparados" ni para la "comparación social" ni para la "sobreexposición emocional".

Una intervención similar al alcohol o conducción

Para el psicólogo, esta medida es más una "intervención preventiva" y lo ha comparado a casos como la limitación del alcohol o la conducción a los menores de datos.

"Los datos clínicos lo confirman en consulta", ha afirmado, señalando que ven diferentes tipos de consulta:

Depresión .

. Trastornos del sueño.

Problemas de autoestima.

Conductas autolesivas muy vinculadas al uso de las redes.

Además, ha destacado que no solo entra el juego el tiempo de uso, sino también "la dinámica que tienen, esa presión social constante".

Prohibir sin educar

El psicólogo ha concluido su reflexión advirtiendo que prohibir sin educar "no sirve", pero tampoco "educar sin límites".

"La psicología nos dice que los menores necesitan límites externos mientras construyen su autocontrol interno, la evidencia es que un menor no tiene el cerebro preparado para soportar la presión emocional de las redes sociales. Por lo tanto, creo que poner límites es una medida de salud mental, no de censura", ha rematado.

Esto ha anunciado Sánchez

Durante la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái, Pedro Sánchez ha anunciado que quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas de verificación de edad y un sistema de "rastreo, cuantificación y trazabilidad" para establecer una "huella de odio y polarización".

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", ha mencionado.