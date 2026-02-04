Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La primera piedra del gran sueño presidencial de Trump: así será el fastuoso salón de baile que está levantando en la Casa Blanca
Global
Global

La primera piedra del gran sueño presidencial de Trump: así será el fastuoso salón de baile que está levantando en la Casa Blanca

El presidente de EEUU y a ratos promotor inmobiliario ha presentado la primera imagen (digital) de cómo se verá su defendido y reiteradamente reclamando gran salón de baile en el Ala Este.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
El proyecto de salón de baile en la Casa Blanca presentado por Donald Trump
El proyecto de salón de baile en la Casa Blanca presentado por Donald TrumpTRUTH SOCIAL DONALD TRUMP

Presidente de EEUU y, en sus escasos ratos libres, promotor inmobiliario. Donald Trump no olvida sus orígenes laborales ni desde dentro de la Casa Blanca... precisamente porque uno de sus grandes proyectos está ahí dentro. Trump ha presentado este martes la primera imagen (digital) de su ansiado salón de baile.

"Este hermoso edificio será, una vez terminado, el tan esperado Salón de Baile de la Casa Blanca: ¡el más grande de su tipo jamás construido!", lanza Trump en su Truth Social junto a una imagen de la entrada principal.

Se trata de una representación del Edificio del Tesoro, justo enfrente, "y reemplaza la pequeña, destartalada y reconstruida Ala Este por una magnífica Nueva Ala Este, que consiste en un glorioso Salón de Baile, solicitado por presidentes durante más de 150 años", explica. 

Sobre la imagen mostrada, Trump detalla que "con idéntica altura y escala, está en total armonía con nuestra histórica Casa Blanca", tratando de acallar a quienes temían que fuera más relevante el nuevo edificio que el histórico complejo. 

"Esta es la primera representación que se muestra al público. Si se fijan, el Muro Norte es una réplica de la Fachada Norte de la Casa Blanca, que se muestra a la derecha de la imagen". 

"¡Este espacio será útil para nuestro país durante, esperemos, siglos en el futuro!", culmina emocionado tras lanzar al mundo su ansiado proyecto megalomaniaco.

Un aluvión de críticas... que le dan exactamente igual

Hace algo más de un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y en este tiempo han sido constantes sus promesas de un fastuoso e inmenso salón de baile en el Ala Este, un espacio que los especialistas rechazan por innecesario y por suponer un coste desmesurado. 

En paralelo, historiadores y organizaciones de conservación han denunciado las apresuradas obras en un área con importante valor histórico y simbólico por no haberse abordado con suficiente aviso y sin contar con el aval del Congreso.

Ajeno a las críticas también en esto, el 47º presidente de EEUU no pierde ocasión de defender su proyecto, incluso en actos con líderes mundiales o figuras internacionales. Ahora, tras la imagen publicada por el magnate, el gran sueño de Donald Trump parece un poco más cerca.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global