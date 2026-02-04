La primera piedra del gran sueño presidencial de Trump: así será el fastuoso salón de baile que está levantando en la Casa Blanca

El proyecto de salón de baile en la Casa Blanca presentado por Donald Trump

Presidente de EEUU y, en sus escasos ratos libres, promotor inmobiliario. Donald Trump no olvida sus orígenes laborales ni desde dentro de la Casa Blanca... precisamente porque uno de sus grandes proyectos está ahí dentro. Trump ha presentado este martes la primera imagen (digital) de su ansiado salón de baile.

"Este hermoso edificio será, una vez terminado, el tan esperado Salón de Baile de la Casa Blanca: ¡el más grande de su tipo jamás construido!", lanza Trump en su Truth Social junto a una imagen de la entrada principal.

Se trata de una representación del Edificio del Tesoro, justo enfrente, "y reemplaza la pequeña, destartalada y reconstruida Ala Este por una magnífica Nueva Ala Este, que consiste en un glorioso Salón de Baile, solicitado por presidentes durante más de 150 años", explica.

Sobre la imagen mostrada, Trump detalla que "con idéntica altura y escala, está en total armonía con nuestra histórica Casa Blanca", tratando de acallar a quienes temían que fuera más relevante el nuevo edificio que el histórico complejo.

"Esta es la primera representación que se muestra al público. Si se fijan, el Muro Norte es una réplica de la Fachada Norte de la Casa Blanca, que se muestra a la derecha de la imagen".

"¡Este espacio será útil para nuestro país durante, esperemos, siglos en el futuro!", culmina emocionado tras lanzar al mundo su ansiado proyecto megalomaniaco.

Un aluvión de críticas... que le dan exactamente igual

Hace algo más de un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y en este tiempo han sido constantes sus promesas de un fastuoso e inmenso salón de baile en el Ala Este, un espacio que los especialistas rechazan por innecesario y por suponer un coste desmesurado.

En paralelo, historiadores y organizaciones de conservación han denunciado las apresuradas obras en un área con importante valor histórico y simbólico por no haberse abordado con suficiente aviso y sin contar con el aval del Congreso.

Ajeno a las críticas también en esto, el 47º presidente de EEUU no pierde ocasión de defender su proyecto, incluso en actos con líderes mundiales o figuras internacionales. Ahora, tras la imagen publicada por el magnate, el gran sueño de Donald Trump parece un poco más cerca.