Paga 5 dólares en eBay por un souvenir friki y descubre que es un tesoro perdido del desastre del Challenger

El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger fue lanzado por la NASA desde Cabo Cañaveral, en Florida (EEUU). A los 73 segundos de vuelo, la nave se desintegró, provocando la muerte de sus siete tripulantes: el comandante Dick Scobee, el piloto Mike Smith y los especialistas de misión Ronald McNair, Judith Resnik y Ellison Onizuka.

En el 40 aniversario del desastre del Challenger, el medio de comunicación especializado en tecnología Ars Technica ha publicado un artículo en el que cuenta cómo un aficionado a la astronáutica pagó 5 dólares en eBay por un souvenir friki que acabó siendo un tesoro perdido del malogrado transbordador espacial.

El producto eran unas etiquetas de color rojo brillante de 7,6 cm de ancho por 30,5 cm de largo que cuentan con la frase 'Remove Before Flight' ('Retirar antes del vuelo', en español). Tras una trabajosa labor de investigación, el propietario descubrió que esas etiquetas que él había comprado como artículos genéricos, fueron utilizadas en el tanque externo del transbordador espacial Challenger.

Cómo descubrió que las etiquetas pertenecían al Challenger

La persona que compró esas etiquetas ha explicado que "fue aproximadamente un año después cuando me fijé por primera vez en los sellos de tinta que había en la parte inferior de cada etiqueta. Estaban marcados con 'ET-26' seguido de un número".

En ese sentido, el dueño de las etiquetas ha precisado que "'ET' se refiere al tanque externo. Los componentes más grandes del transbordador espacial, los tanques de color naranja quemado o marrón, estaban numerados, por lo que el 26 tuvo que ser una de las primeras misiones del programa de 30 años y 135 vuelos".

Y así fue. Una hoja informativa preparada por Lockheed Martin fue la que le dio la respuesta al aficionado a la astronáutica. "La empresa operaba en las instalaciones de montaje de Michoud, cerca de Nueva Orleans, donde se construían los tanques externos antes de ser transportados en barcazas al Centro Espacial Kennedy para su lanzamiento. Parte de la hoja enumeraba cada lanzamiento con su fecha y el número del tanque externo", ha detallado el propietario de las etiquetas.

Tras encontrar 'ET-26' en la página, confirmó que sus etiquetas se habían usado en el tanque externo del Challenger. Al respecto, el dueño de las etiquetas ha querido dejar claro que "las etiquetas no tuvieron nada que ver con la pérdida del Challenger ni de su tripulación".

"Aunque el fallo estructural del tanque externo provocó finalmente la desintegración del Challenger, fue un sello de junta tórica defectuoso en uno de los dos propulsores de cohete sólidos del transbordador lo que permitió que el gas caliente lo quemara, afectando al tanque", ha aclarado.