La OMS rastrea a 23 personas que desembarcaron hace dos semanas del crucero en el que se detectó el hantavirus

Una persona con un equipo protector, junto a una ambulancia, durante una operación de evacuación de pacientes con sospecha de hantavirus en Praia (Cabo Verde), el 6 de mayo de 2026.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), dependiente de Naciones Unidas, ha activado una operación de rastreo internacional tras confirmarse un brote de hantavirus de la cepa "Andes" -la única que se transmite entre humanos- en el crucero MV Hondius.

Las autoridades sanitarias buscan urgentemente, en concreto, a 23 personas que desembarcaron del buque hace dos semanas y a 82 pasajeros de un vuelo comercial que conectó con Sudáfrica.

La preocupación se centra ahora en un vuelo de la compañía Airlink que partió el pasado 25 de abril desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo. En dicha aeronave viajaba una mujer neerlandesa de 69 años que había desembarcado del Hondius un día antes, tras presentar malestar gastrointestinal. Según el informe oficial, el estado de la mujer empeoró drásticamente durante el vuelo y falleció apenas llegar a urgencias en un hospital sudafricano el 26 de abril.

El 4 de mayo, los análisis confirmaron que había dado positivo por hantavirus. Ante este escenario, la OMS intenta localizar ahora a los 82 pasajeros y seis tripulantes que compartieron cabina con ella, ante el riesgo de contagio directo.

En paralelo, está en marcha una búsqueda activa de un grupo de 23 personas que abandonaron el crucero en la isla de Santa Elena antes de que se declarara formalmente el brote, indica el diario El País. Entre estos viajeros ya se ha identificado un octavo caso: un ciudadano suizo que actualmente se encuentra hospitalizado en Zúrich.

Su contagio confirma que el virus ya se había dispersado geográficamente antes de que se activaran los protocolos de cuarentena en el barco.

"En Santa Elena se bajaron 23 personas. Hay 23 personas dando vueltas por ahí y, hasta hace tres días, nadie contactó con ellas", asegura un viajero entrevistado por el diario, que pidió permanecer en el anonimato.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, ha subrayado que todas las personas que quedan a bordo del barco están asintomáticas, después de que este mismo miércoles por la mañana fueran trasladados a Países Bajos los tres pacientes que quedaban con manifestaciones de la infección.

Entre ellos se encuentra el médico que atendió los casos en el barco, que en principio tenía previsto ser evacuado a España por la gravedad de sus síntomas. García ha informado de que, tras ser estabilizado, se decidió su traslado a Países Bajos, como los otros dos pacientes.

¿Dónde está el origen?

Mientras el MV Hondius, con 150 personas a bordo, va camino de las Islas Canarias, a la espera de desembarcar y que el lunes empiecen las repatriaciones de los pasajeros a sus distintos países (14 son españoles, 13 turistas y un miembro de la tripulación), las investigaciones epidemiológicas y el testimonio de los pasajeros apuntan a un matrimonio de ciudadanos neerlandeses como el posible origen del brote.

El hombre, de 70 años, fue la primera víctima mortal el pasado 11 de abril. Según los testimonios recabados por el diario del Grupo Prisa, el pasajero comenzó a sentirse mal apenas tres o cuatro días después de zarpar de Ushuaia (Argentina), el 1 de abril. Debido a que el periodo de incubación del hantavirus oscila entre una y ocho semanas, la OMS sospecha que la pareja ya estaba infectada antes de subir a bordo.

"Era un matrimonio que llevaba seis meses viajando por Sudamérica en su furgoneta. Cuando venía el invierno austral, decidieron aparcarla en Montevideo y volar a Ushuaia para montar en el barco", dicen los entrevistados por el diario. Se da la circunstancia de que los ratones colilargos, que contagian el hantavirus, se mueven por el cono sur de América, pero no han sido detectados en Tierra de Fuego, de donde partió el barco. "Es demasiado frío", se apunta.

Durante su estancia en el barco, el matrimonio permaneció recluido en su camarote, donde fueron atendidos por el médico del buque y su ayudante, quienes también resultaron contagiados.

Hasta la fecha se han confirmado tres fallecimientos: el matrimonio neerlandés y una ciudadana alemana de 80 años que murió el 2 de mayo. Las autoridades sanitarias de Argentina han negado que el contagio se produjera en Ushuaia, señalando que no hay casos registrados en la provincia de Tierra del Fuego.

Ahora, todos los ojos están puestos en el operativo de rescate, que estará dirigido por la Comisión Europea, contará con el apoyo de la Organización Mundial de Salud y del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), y se coordinará mediante el mecanismo europeo de protección civil, que ya ha sido activado.