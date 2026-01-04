La Policía suiza identifica a otras 16 víctimas mortales del incendio de Año Nuevo en Crans-Montana, elevando las víctimas oficiales a 40

Un policía monta guardia junto a flores depositadas cerca del lugar del incendio declarado en el bar-lounge Le Constellation, este jueves en Crans-Montana, Suiza.

Las autoridades suizas han confirmado este domingo la identificación de otras 16 víctimas mortales del incendio ocurrido la noche de Año Nuevo en el bar Le Constellation, en Crans-Montana, uno de los principales destinos turísticos de invierno del país. Con estas nuevas identificaciones, el balance oficial se eleva ya a 40 personas fallecidas y 119 heridas, algunas de ellas de gravedad.

Según ha informado la Policía del cantón del Valais, entre las víctimas recientemente identificadas hay diez ciudadanos suizos, dos italianos, una persona con doble nacionalidad italiana y emiratí, un ciudadano rumano, uno francés y uno turco.

Las autoridades no han facilitado los nombres de los fallecidos, en aplicación de los protocolos de privacidad y mientras continúan las labores de notificación a las familias.

El proceso de identificación de las víctimas está siendo complejo debido al estado en que quedaron algunos cuerpos y a la diversidad de nacionalidades implicadas. Equipos forenses trabajan en coordinación con consulados y embajadas para completar las identificaciones pendientes.

Qué ocurrió la noche del incendio

El incendio se produjo en torno a la medianoche del 31 de diciembre, en plena celebración de Año Nuevo, cuando el local se encontraba abarrotado de clientes, muchos de ellos turistas que pasaban las fiestas en la estación alpina.

Le Constellation era un bar muy concurrido durante la temporada alta de esquí, especialmente en fechas festivas, y esa noche acogía a decenas de personas en su interior.

Según los primeros datos recabados por los servicios de emergencia, el fuego se propagó con extrema rapidez, generando una densa nube de humo que dificultó la evacuación.

Varios supervivientes relataron en las horas posteriores escenas de pánico, con personas atrapadas y una salida insuficiente para absorber la avalancha de clientes que intentaban escapar al mismo tiempo. Los equipos de rescate lograron evacuar a más de un centenar de heridos, muchos de ellos por inhalación de humo y quemaduras.

Una investigación penal ya en marcha

Un día después de la tragedia, las autoridades judiciales del cantón anunciaron la apertura de una investigación penal contra los dos gerentes del establecimiento. La Fiscalía del Valais investiga posibles delitos de homicidio negligente, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia, según un comunicado oficial difundido el sábado.

El Ministerio Público ha subrayado que la investigación se encuentra en una fase preliminar y que se aplica plenamente el principio de presunción de inocencia. En esta etapa, los investigadores analizan varios factores clave: las condiciones de seguridad del local, la capacidad máxima autorizada, el estado de las salidas de emergencia y el posible origen del incendio.