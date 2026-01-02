Se investiga si una bengala en una botella originó el incendio en Crans-Montana, mientras numerosos heridos siguen críticos

Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia, en el homenaje a las víctimas de Crans-Montana este viernes.

La tragedia en Crans-Montana, estación de esquí en Suiza donde el incendio de un bar en el que se celebraba la Nochevieja, ha marcado el inicio del año nuevo. El suceso se ha cobrado la vida de al menos 40 personas, muchas de ellas jóvenes, y un centenar de heridos permanecen en estado crítico. Algunas víctimas están siendo atendidas en hospitales de países vecinos.

Por ahora, la investigación apunta a una bengala como posible origen del fuego y a la estrechez de una escalera como causante de que muchos asistentes no pudieran salir al exterior.

Al parecer, en el local habrían utilizado botellas de champán con luces de bengala adheridas durante la celebración de la fiesta.

La agencia EFE, que ha recogido testimonios en Crans-Montana, indica que esto se ha puesto de moda y todo apunta a que "una camarera sube en los hombros de uno de sus colegas llevando en las manos una de esas botellas con bengalas, cuyas chispas llegaron al techo, donde el fuego empieza".

Las llamas se propagaron rápidamente y además, la escalera que era la única vía de salida del subsuelo donde se celebraba la fiesta tenía "forma de reloj de arena, ancha en los extremos, pero bastante angosta en el medio".

Así lo ha afirmado Alain, un empleado del municipio de Crans Montana de 23 años y que estuvo un rato en la fiesta. Se marchó sobre la 1:30, media hora antes del incendio, porque al día siguiente trabajaba

Según EFE, confirmó que se habían encendido varias botellas con bengala y que la parte central del único acceso era muy estrecha: "Podían pasar a la vez dos niños, pero no dos adultos".

España ofrece su ayuda

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado este viernes a su homólogo suizo, Ignazio Cassis, sus condolencias.

Ha ofrecido además la ayuda de España para acoger a heridos si fuera necesario.

Albares ha hablado por teléfono con su homólogo helvético. "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y todo el pueblo suizo en estos complicados momentos", ha precisado Albares en su cuenta de X.

Según el ministro, "hasta el momento no hay constancia de víctimas españolas". Desde el primer momento están movilizadas para actuar tanto la división de emergencia consular en el Ministerio como la Embajada en Suiza.