La reflexión de un turista galés sobre por qué envidia la vida en España: "En Reino Unido todo es dinero, dinero"

"¿Qué es lo que más te gusta de España?", pregunta el entrevistador a un británico que se encuentra de vacaciones en una playa española. En respuesta, y en un vídeo publicado por el perfil de YouTube Spain By Ken, el turista lo tiene claro.

En el vídeo, que ha alcanzado las 16.000 visualizaciones, pone en valor las que considera las mejores cosas del país. En primer lugar, "el clima", "en el número dos, me encantan las playas, la atmósfera, me gusta la gente española, mi hermano vivió en España durante más de 20 años en Málaga, en Andalucía, y concluimos en que no hay nada discutible en lo bien que se vive aquí". "Es un lugar encantador para estar y la gente es encantadora".

"Estoy de acuerdo en que los españoles son cálidos y educados", comenta el entrevistador. Pero, si pudieras cambiar algunas cosas sobre España, "¿cuáles cambiarías?".

El turista británico tiene claro que "para ser justos", no hay mucho que cambiar. "Mi hermano, que ya falleció, no quería volver al Reino Unido. Él amaba la forma en la que los españoles viven orientados a la familia". De este modo, asegura que ganan el dinero para la familia. "Es una vida que corre mucho más lenta". Obviamente, dice, "la gente trabaja duro".

"Tengo uno de los pubs más famosos de la ciudad de Cardiff y es un trabajo duro. Pero tenemos que empezar a cambiar nuestra cultura en Gales, para asegurarnos de que la vida no es solo ganar dinero", reflexiona ante la cámara.

En cuanto a sus viajes a la ciudad alicantina de Benidorm, asegura que "no me gusta en lo que se ha convertido". "La playa es fantástica, y el paseo hasta el casco antiguo es encantador; pero ya no me gusta la noche". "Estoy un poco decepcionado con el aumento del consumo de drogas y los robos".

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar las palabras del británico. "Como alguien que nació y creció en España, damos la bienvenida a personas como tú", asegura un español. "Qué hombre tan encantador. Lamento mucho que hayas perdido a tu hermano. Está claro que la familia es lo más importante para ti", comenta otro internauta. "Los españoles es que son demasiado amables. Son de las personas más amigables del mundo", opina otro.