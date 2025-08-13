Lanzan un crowfunding para repatriar a Rumanía al hombre que murió en el incendio de Tres Cantos (Madrid)

Una vecina de Tres Cantos ha lanzado un crowfunding a beneficio de la familia de Mircea, el hombre que murió en el incendio de la localidad tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo cuando presuntamente trataba de salvar a sus caballos, para costear la repatriación de su cuerpo a Tulcea (Rumanía), su ciudad natal.

Mircea fue rescatado en una hípica de Soto de Viñuelas, donde era empleado. "Su situación cuando fue enviado al Hospital de la Paz era difícil, y, por desgracia, tenemos que lamentar la pérdida y su fallecimiento", detalló el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno.

Su familia, "destrozada por su pérdida", tiene dificultades económicas para poder llevar su cadáver a Tulcea, donde reside su madre, ha explicado la vecina en la petición de ayuda publicada en la web GoFundMe. Por ello, ha organizado una campaña para apoyarles "en un momento tan duro".

"En medio del caos y las llamas, Mircea no pensó en sí mismo: corrió para intentar salvar a los caballos acudiendo a la llamada de auxilio del dueño del rancho. Ese acto de valentía y amor le costó la vida. Cada aporte, por pequeño que parezca, es un abrazo que llega hasta ellos y les recuerda que no están solos. Porque los héroes merecen ser recordados y sus familias, sostenidas", ha subrayado.