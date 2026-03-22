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Las 5 familias reales más ricas del planeta
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Las 5 familias reales más ricas del planeta

Desde el petróleo de Arabia Saudí hasta el lujo de Dubái y la fama mundial de la Casa de Windsor, estas familias reales no solo manejan enormes fortunas, sino que también ejercen influencia política, cultural y económica.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Plano medio de Mohammed bin Nayef con Mohammed bin Salman en una visita a la Casa Blanca""
  Casa de SaudCon una fortuna estimada en 1,4 billones de dólares, la Casa de Saud es la familia real más rica del mundo. Gobierna Arabia Saudí desde 1932 y su riqueza procede, sobre todo, del petróleo, a través de Saudi Aramco.Getty Images
alt="alt="El primer viceprimer ministro, ministro de Defensa e Interior de Kuwait, el jeque Jaber al-Mubarak al-Sabah, y el jefe del aparato de seguridad nacional de Kuwait, el jeque Ahmed al-Fahed al-Ahmed al-Sabah""
  Casa de Al SabahLa dinastía gobernante de Kuwait posee un patrimonio de 360 millones de dólares. En el poder desde 1752, ha mantenido una fuerte influencia en la región gracias al petróleo y a una política exterior estable.Getty Images
alt="alt="Hamad bin Khalifa Al Thani, emir de Qatar, observa el trofeo de la Copa Mundial tras la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022""
  Dinastía Al ThaniLa familia real de Qatar tiene una riqueza estimada en 335 millones de dólares. En el poder desde el siglo XIX, ha convertido al país en una potencia global gracias al gas natural, las inversiones y su presencia internacional.Getty Images
alt="alt="El príncipe heredero de Dubái y ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Rashed al-Maktoum y el ministro de Información Abdullah bin Zayed al-Nahyan""
  Familias de Al Nahyan y Al MaktoumEn Emiratos Árabes Unidos, la riqueza real se reparte entre las familias Al Nahyan, de Abu Dabi, y Al Maktoum, de Dubái, con un patrimonio conjunto de 300 millones de dólares. Una domina los recursos petroleros y la otra ha impulsado Dubái como centro de lujo y turismo.Getty Images
alt="alt="El príncipe Guillermo, príncipe de Gales, y Catalina, princesa de Gales, observan las piezas de la Colección Real""
  Familia real británicaLa Casa de Windsor, con una fortuna de 28 millones de dólares, es la monarquía más conocida del mundo. Encabezada por el rey Carlos III, sigue generando atención por su peso simbólico, sus tradiciones y la constante exposición mediática.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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